Sinema Yazarı/ Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, “Just Beyond”

KABUSLAR DİYARINA FANTASTİK BİR YOLCULUK “JUST BEYOND”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; çocuk psikolojisini merkezine alan, fantastik, bilim kurgu ve korku türündeki “JUST BEYOND” dizisinin 1. sezonunu Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ÜRKÜTÜCÜ BİR ÖYKÜ ANTOLOJİSİ

Çocuk edebiyatının Stephen King’i olarak anılan Amerikalı yazar R. L. Stine’ın, grafik romanlarından uyarlanan Just Beyond, Disney+ platformunda izleyicisiyle buluştu. Çocuklar ve gençler için eğlence dolu fantastik bir dünyanın kapılarını aralayan bu düşsel yapımda; cadılar, uzaylılar ve hayaletler gibi doğaüstü varlıkların bir arada olduğu hikâyeler genç yaştaki seyircisiyle bir araya geliyor. Ürkütücü unsuları sevimli hale getiren dizide, Disneyland tema parkındaki ikonik eğlence gezilerine de göndermeler yer alıyor. Sekiz bölümden oluşan mini dizinin oyuncu kadrosu, Disney Channel’ın sevilen yıldız isimlerinden oluşuyor. Bu fantastik yapım; her ne kadar genç izleyici kitlesi için lanse edilse de, küçük yaştaki çocuklara ürkütücü gelebilecek sahneler olduğunu da söylemekte fayda var.

DİZİNİN KONUSU

Kitapları dünya çapında 400 milyondan fazla kopya satan R. L. Stine’ın çizgi romanlarından uyarlanan dizi, her bölümünde farklı bir fantastik öyküyü konu almaktadır.

Yaratıcılığını Seth Grahame-Smith’in üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda; Mckenna Grace, Izabela Vidovic, Gabriel Bateman, Megan Stott, Rachel Marsh, Lexi Underwood, Malcolm Barrett, Cyrus Arnold, Christine Ko, Jy Prishkulnik, Sally Pressman, Christine Adams ve Kate Baldwin bulunuyor.

TÜYLER ÜRPERTİCİ HİKAYELER

Çocukları kitap okumaya teşvik eden yazarların başında gelen R. L. Steine, tıpkı eserleri dünyada 35 dile çevrilen Avusturyalı ünlü çocuk kitabı yazarı Thomas Brezina gibi, korku türünü eğlenceli bir hale getirerek gençlere edebiyat sevgisi kazandırmakta. Çocuk psikolojisini merkezine alan Just Beyond adlı öykü derlemesi de, bu geleneği sürdürerek alt meninde çocukları-gençleri doğru yola sevk edecek mesajlara yer vermekte.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY