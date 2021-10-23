Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, kasabanın kabusu geri döndü: “Cadılar Bayramı Öldürür”

MASKENİN ARDINDAKİ DEHŞET(!)

KASABANIN KÂBUSU GERİ DÖNDÜ: “CADILAR BAYRAMI ÖLDÜRÜR.“

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, korku ve gerilim türündeki “HALLOWEEN KILLS“ filmini, filozof ve göstergebilimcilerin eserlerini araştırarak, Los Angeles merkezli, Amerika’nın ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

CADILAR BAYRAMI ÖLDÜRÜR

Korku filmlerinin efsane yönetmeni John Carpenter’ın, klasik haline gelen Halloween serisi, Halloween Kills adlı devam halkasıyla beyazperdedeki yerini almaya devam ediyor. ABD’de vizyona girdiği ilk üç günde 50,4 milyon dolarlık gişeyle rekor bir açılış yapan ‘’Cadılar Bayramı Öldürür’’ filmi, düşük bütçeli olmasına rağmen başarılı korku-gerilim yapımlarını sinemaya kazandıran Blumhouse Productions şirketinin imzasını taşıyor. Başrolünü Laurice Strode karakterini altıncı kez canlandıran “Çığlık Kraliçesi” lakaplı usta oyuncu Jamie Lee Curtis üstleniyor. Korku filmlerinin bir alt türü olan Slasher’in önemli örneklerinden birisi olan Halloween serisi ve serinin efsaneleşmiş ikonik kötü karakteri Michael Myers, her Cadılar Bayramında olduğu gibi yine kasabaya dehşet salmaya ve insanların korkulu kâbusu olmaya devam ediyor. Korku janrının yükselişe geçtiği günümüz sinemasına klasik bir dokunuş yapan film, korkunç katil mitini tekrardan gün yüzüne çıkartıyor. Her ne kadar bütçesine göre iyi bir iş olsa da, çağımızın korku-gerilim yapımlarıyla kıyaslandığında ürkütme anlamında biraz dönemin gerisinde kalıyor.

FİLMİN KONUSU

Serinin tekrardan çevrilen ikinci filminde; Laurie Strode, Michael Myers’ı evinin bodrumuna kapatıp ateşe vererek kâbusu sona erdirdiğini ve ezeli düşmanını ebediyen alt ettiğini düşünerek huzura kavuşmuştur. Ancak maskeli canavar Michael, hayatta kalmayı başarmış ve Haddonfield kasabasına her Cadılar Bayramında olduğu gibi yine dehşet salmak için geri dönmüştür.

Yönetmen koltuğunda David Gordon Green’in oturduğu filmin oyuncuları arasında; Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, James Jude Courtney, Nick Castle, Airon Armstrong, Will Patton, Thomas Mann, Jim Cummings, Dylan Arnold, Robert Longstreet ve Anthony Michael Hall yer alıyor.

MASKENİN ARDINDAKİ DEHŞET

Filmde Michael Myers’ın yıllar sonra tekrar ortaya çıkmasıyla, Haddonfield kasabasına bir anda kaos hakim oluyor. Yaşanan panik, insanların daha da çok hata yapmalarına neden oluyor. Michael, insanüstü bir güç ve kuvvettedir. Girdiği her savaştan galip olarak ayrılan Myers, aldığı darbelere rağmen hiç etkilenmiyor. Fransız tarihçi ve filozof Michel Foucault, ‘’Deliliğin Tarihi’’ adlı eserinde delilerin; sıcak, soğuk ve acı gibi doğanın en beter sertliklerine karşı dayanma becerileri olduğunu söyler. Yapımda da bu olguyu Michael Myers karakteri üzerinden görüyoruz. Ayrıca seride Myers’ın ikonik maskesinin büyük bir öneme sahip olduğu gösteriliyor. Michael karakteri maskesi çıkartıldığında tüm güç odağını kaybediyor ve dikkatini sadece artık vücudunun bir parçası haline gelmiş olan maskesine veriyor. Fransız göstergebilimci ve filozof Roland Barthes, ‘’Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik’’ adlı denemelerinden oluşan yapıtında; maskenin dönemlere göre değişime uğramış olan işlevsel tarihinde, psikolojik özlerin bir metafiziği olarak kullanıldığını ve fiziksel nüansları abartılı bir biçimde sergileyerek açığa vurduğunu belirtir. Halloween Kills’te de, maskenin bu işlevi üstlendiğini ve saf kötülüğün somutlaşmış bir halini ifade ettiğini görüyoruz. Korku ve gerilim türündeki yapım, sizleri dehşetin kalbine doğru ürkütücü bir yolculuğa çıkartacak olan kâbus dolu bir devam filmi.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY