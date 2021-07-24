Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy Yazdı, Kıyametin Gölgesinde Bir Hedonistin Zaman Paradoksu, “Loki”

KIYAMETİN GÖLGESİNDE BİR HEDONİSTİN ZAMAN PARADOKSU

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki “LOKI” dizisinin bilinmeyenlerini araştırdı ve felsefi incelemesini Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

KAOSUN HABERCİSİ LOKI

Disney Plus platformunda yayına giren mini dizi, Marvel Sinematik Evreni’nin sevimli ama bir o kadar kurnaz kötülük tanrısı Loki karakterinin öyküsünü ekrana taşıyor. Farklı bir ütopik evrene doğru yolculuğa çıktığımız dizide, Loki karakteri Kutsal Zaman Şeridi’ni bozması yüzünden suçlu görülür ve Time Variance Authority adlı Marvel dünyasındaki zaman ve çoklu evrenden sorumlu bürokratik yönetim tarafından cezaya çarptırılır. Buradaki zaman koruyucuları ve ajanlarının çalıştığı (Atlanta Marriott Marquis otelinden esinlenilerek yaratılan) genel merkezde, Loki devamlı olarak komik ve bir o kadar kaotik bürokratik diyaloglara maruz kalır. Bu konuşmaların merkezinde Fatalizm Öğretisi yani Kadercilik felsefesinin yer aldığını görüyoruz. Özellikle özgür irade ve yazgıcılık sorunsalının tartışıldığı sahneler, Franz Kafka’nın Dava ve Şato romanlarındaki bürokratik tahakküm ve karanlık Kafkaesk dünyanın mizahi bir versiyonunu çağrıştırıyor. Yeni Marvel kahramanlarının da tanıtıldığı yapımda, “Geriye Kalan Kişi” olarak anılan Kang karakteri, Platon felsefesine göre evrenin yaratıcısı değil ancak mimarı olan Akl-ı Faal yani Demiurgos’u sembolize ediyor. Demiurgos dünyaya en iyi biçimini vermek ister, fakat dünya kaos ve belirsiz bir yapıdan oluşturulduğu için asla bir mükemmelliğe ulaşamaz. Tıpkı dizideki Kang karakterinin maruz kaldığı durum gibi. Ayrıca madde ve enerjiyle beslenerek büyüyen Alioth adlı dumandan oluşan canavar ve koruduğu zamanın sonundaki kale ise, Amerikalı çocuk kitapları yazarı L. Frank Baum’un Oz Büyücüsü eserini çağrıştırıyor.

DİZİNİN KONUSU

Tesseract’ı alarak Avengers/Yenilmezler’in elinden kaçan Loki, kendisini Zaman Varyansı Birliği adlı bürokratik düzenin işlediği bir dünyada bulur. Başına geleceklerden habersiz olan Loki, heyecan ve aksiyon dolu bir maceraya atılacaktır.

Yönetmenliğini Kate Herron’un üstlendiği dizinin Showrunner koltuğunda “Rick & Morty”nin senaristi Michael Waldron oturuyor. Dizinin oyuncuları arasında; Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Jonathan Majors ve Richard E. Grant bulunuyor.

ZAMANIN KUMLARI

Marvel Studious’un ilk kötü adam merkezli projesi olan Loki, hedonist bir karakterin varoluşsal süreçte ilerleyen kendini bulma yolculuğunu konu alıyor. Ruhsuz ve bürokratik bir ofis sisteminde çalışan Zaman Varyantı Otoritesi, aslında işçi sınıfını temsil ederek kapitalist sisteme eleştirel bir yaklaşım sunuyor. 1993 yapımı Jurassic Park’taki Mr. DNA’dan esinlenilerek yaratılan dizinin animasyon şeklindeki maskotu Miss Minutes, yapımın eğlenceli ve komik unsurlarından birisini oluşturuyor. Bilim kurgu, aksiyon ve macera türündeki Loki dizisi, sizleri olağanüstü bir dünyaya doğru muhteşem bir yolculuğa çıkartacak. Kesinlikle kaçırmayın.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY