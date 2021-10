Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, M. Night Shyamalan’dan gerilim dolu bir yapım “Old”

M. NIGHT SHYAMALAN’DAN GERİLİM DOLU BİR YAPIM “OLD”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, gizemli ve kaotik bir dünyanın kapılarını aralayan, korku, gerilim ve gizem türündeki “OLD” filminin alt metninde verilen mesajların çözümlemesini, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ZAMANDA TUTSAK

Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödüllerine aday gösterilen usta yönetmen M. Night Shyamalan, yazıp yönettiği Old adlı yapımıyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. The Sixth Sense, Unbreakable ve The Signs gibi korku-gerilim türünün kültleşmiş filmlerine imza atan yönetmen, bu defa bizleri ütopik görünümlü ancak distopik bir adada gerçekleşen doğaüstü bir dehşetle baş başa bırakıyor. Türkçeye ‘Zamanda Tutsak’ olarak çevrilen filmde, teknoloji tapınmacılığına karşı çıkan Yeni Dalga (New Age) akımının en önemli temsilcilerinden İngiliz yazar J.G. Ballard’ın etkisi olduğunu görüyoruz. “Asıl yabancı gezegen dünyamızdır.” diyen Ballard, yabancı gezegenlerde geçen bilimkurgu öyküleri yerine dünyamızdaki hikâyelere odaklanır. Zamanda Tutsak filminde de, Shyamalan’ın bu izden gittiği ve dünyamızda gerçekleşen doğaüstü olaylardan meydana gelen korku unsurlarını işlediği görülüyor. Alt metninde insanoğlunun ne kadar tehlikeli ve acımasız olduğunun belirli bir zamansallık dahilindeki kesitini gözler önüne seren yapım, distopik bir zaman-mekan örgüsünün içinde bireyin salt yaşamsal varoluş serzenişlerini izleyiciye sunuyor.

FİLMİN KONUSU

Zamanda Tutsak filmi; tropik bir tatil yapmak için huzurlu bir adaya giden ailenin, dinlenmek için seçtikleri sakin kumsalın bir şekilde hızla yaşlanmalarına neden olduğunu ve tüm hayatlarını bir güne indirgediğini keşfetmelerini konu alıyor.

Filmin oyuncuları arasında; Gael García Bernal, Vicky Krieps, The Man In the High Castle dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz aktör Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird ve Ken Leung yer alıyor.

KORKUTUCU BİR CENNET ERİNCİ

Usta yönetmen M. Night Shyamalan, filmin sonunda her zamanki gibi izleyiciyi ters köşeye yatırıyor ve sürpriz bir finalle sonlandırıyor. Bu finalde, teknolojik gelişme konusu üzerine kurulmuş tüm distopyalarda etkisi görülen İngiliz filozof Francis Bacon’ın ‘Yeni Atlantis’ adlı eserinin tesiri görülmektedir. Ayrıca Britanya mitolojisinin efsanevi Camelothükümdarı Kral Arthur’un son savaşında ağır yaralanması sonucunda götürüldüğü (bir yeryüzü Cenneti olarak adlandırılan) ölümsüzlük adası Avalon’un, ters yüz edilmiş şekli olarakta yorumlayabiliriz. Pierre Oscar Lévy ve Frederik Peeters’ın 2010 tarihli ‘Sandcastle’ adlı çizgi romanından uyarlanan korku, psikolojik-gerilim ve mistik türündeki Old filmi, sizlere gizemli ve kaotik bir dünyanın kapılarını aralatacak dehşet dolu bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY