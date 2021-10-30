Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, Marvel’den macera dolu bir çoklu evren animasyonu “What if…?

MARVEL’DEN MACERA DOLU BİR ÇOKLU EVREN ANİMASYONU “WHAT IF…?”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; Feminizm kavramını ve Fatalizm/Kadercilik Felsefesini odağına alan, bilim kurgu, fantastik ve animasyon türündeki “WHAT IF…?” dizisinin 1. Sezonunu, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

PEKİ YA…?

Marvel sinematik evrenine ve kahramanlarına, farklı bir bakış açısıyla yaklaşan What If…?dizisi, Disney+ platformunun en sevilen yapımları arasındaki yerini aldı. Avengers yani İntikamcılar adlı birliğe ait kahramanlık hikâyelerini, farklı öyküler üzerinden yeniden ele alan yapım, yeniden farklı bir sinematik evren yaratıyor ve Multiverse yani Çoklu Evren hipotezini merkezine alıyor. Yaratılan bu yeni paralel dünyada ise; Kaptan Amerika yerine dönüşüm geçiren Peggy Carter karakterinin, Kaptan Carter kimliğiyle yeni bir feminist kahraman profili çizdiğini görüyoruz. Bu anlamda dizi; modern kahraman mitini, cinsiyet ayrımcılığı kavramı üzerinden bir kere daha irdeleyerek yeni bir perspektifle izleyiciye sunuyor. Dizi; Feminizmkavramını ve Fatalizm/Kadercilik Felsefesini odağına almasının yanı sıra, The Watcher yani Gözcü adlı karakteri üzerinden Yunan felsefesindeki Faal Akıl kavramına değiniyor. Hikâyelere gözetmenlik eden ancak hiçbir şekilde müdahalede bulunmayan Gözcü karakteri, Platon felsefesine göre evrenin yaratıcısı değil ancak mimarı olan Akl-ı Faal yani Demiurgos’u sembolize etmektedir.

DİZİNİN KONUSU

Dizi; Marvel evrenindeki kahramanların hikâyelerini, olayların farklı bir şekilde geliştiği biçimde yeniden anlatıyor.

Yaratıcılığını Jeffrey Wright, Terri Douglas ve Matthew Wood’un üstlendiği yapımın orijinal seslendirme kadrosunda; Jeffrey Wright, Samuel L. Jackson, Chadwick Boseman, Jeremy Renner, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Alexandra Daniels, Terri Douglas, Lake Bell, Mark Ruffalo, Jon Favreau, Michael B. Jordan, Karen Gillan, Chris Hemsworth, Kurt Russell ve Michael Douglas gibi yıldız isimler yer alıyor.

ALTERNATİF EVREN

Alternatif evrenlerin hikayeler üzerinden işlendiği bilim kurgu dizisi Peki Ya…?, macera ve aksiyon sever Marvel hayranlarının beğeniyle izleyecekleri heyecan dolu bir Disney yapımı.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY