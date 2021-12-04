Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, “Son Duello (The Last Duel)”

RIDLEY SCOTT’TAN YÜZYIL SAVAŞLARINA DESTANSI BİR BAKIŞ “SON DÜELLO (THE LAST DUEL)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, dram ve tarih türündeki, gerçek olaylara dayanan tarihsel bir intikam öyküsünü konu alan “THE LAST DUEL” filminin çekim aşamalarını araştırarak, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

AMANSIZ DÜELLO

Amerikalı Orta Çağ edebiyatı uzmanı ve yazar Eric Jager’in belgelere dayalı 10 yıllık detaylı araştırmasının ardından yazdığı aynı adlı kitabından 100 milyon dolarlık bütçeyle uyarlanan Son Düello, usta yönetmen Ridley Scott’ın epik anlatımıyla sinema tarihine adını altın harflerle şimdiden yazmış durumda. Gerçek olaylara dayanan tarihsel bir intikam öyküsünü konu alan film, 14. Yüzyıl Fransa’sının barbarlığını ve vahşetini dönemsel bir panorama çizerek geniş bir perspektifle izleyiciye takdim ediyor. Dramatik bir performans eşliğinde sunulan ve mum ışığıyla seyirciyi büyüleyen teatral sahneler ise, efsane yönetmen Stanley Kubrick’in (iç mekân çekimlerinde sadece doğal ışık kullanarak çektiği) klasik yapıtı Barry Lyndon’a bir saygı duruşunda bulunuyor. İhanet hikâyesinin ardında bizlere savaşın acımasızlığını ve yıkıcılığını aktaran yapımda; şerefi elinden alınmış dirayetli bir kadının, cesaretini ve gücünü muhteşem bir performans ve olağanüstü bir görsel atmosferle aktarıyor.

FİLMİN KONUSU

Arkadaşlıkları ölümcül bir rekabete dönüşen Sir Jean de Carrouges ve Jacques Le Gris, aralarındaki husumeti Kral Charles VI’nın huzurunda Fransa’nın son onaylanmış düellosu ile çözecektir.

Ödüllü oyuncu kadrounda; Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, Jodie Comer, Harriet Walter, Alex Lawther, Marton Csokas, William Houston, Oliver Cotton, Aurélien Lorgnier, Tallulah Haddon ve Nathaniel Parker gibi yıldız isimler yer alıyor.

EPİK BİR YAPIM

Son Düello filminin görkemli Orta Çağ atmosferini yansıtan çekimleri; İrlanda’da ve Fransa’nın Dordogne bölgesindeki en heybetli ve en iyi muhafaza edilmiş saraylarından birisi olan Beynac Şatosu’nda ve Fontaine-Les Sorel Şatosu’nda, ayrıca Sainte-Mondane bölgesindeki Fénelon Şatosu, Paris sokakları olarak gördüğümüz sahneler ise Fransa’nın en güzel şehirlerinden olan Monpazier’de ve 1100 yıllık Karolenjler kilisesinin üzerine inşa edilen, Fransa’nın doğusundaki Bourgogne’daki Berzé-le-Châtel Şatosu’nda gerçekleşti. Filmdeki benzersiz görselin, destansı anlatımın ardında büyük bir emek ve sabır saklı. Şöyle ki; eşsiz görsel atmosferleri ve kusursuz sinematografik bakış açısı ile bilinen Ridley Scott, bu yapımda da Akademi Ödülü adayı görüntü yönetmeni Darius Wolski’ye sahneyi çekim için bırakmadan önce, bizzat kendisi dört kamerayı açılarından ışığına varıncaya kadar tüm detaylarıyla düzenliyor ve ardından dört kamera operatörüne çekim için devrediyor.

EŞSİZ KOSTÜM TASARIMI

Kostümlere büyük önem veren usta yönetmen, daha önceki iki Orta Çağ filminden (“Kingdom of Heaven” ve “Robin Hood”) sonra bu yapım içinde birlikte çalıştığı kostüm tasarımcısı Janty Yates ile birlikte ilk defa bu film için tüm vücudu kaplayan zırhlar tasarladı. 14. yüzyıldan günümüze tam takım zırh kalmadığından, bu dizaynlar için New York’taki Metropoliten Sanat Müzesi’nde sergilenen, Fashensctok isimli Orta Çağ stilinden ilham aldılar. Son olarak filmin orijinal müziği Altın Küre ve Grammy ödüllerine aday gösterilmiş ünlü İngiliz besteci Harry Gregson-Williams tarafından bestelendi. İçlerinde ünlü ses sanatçıları ve müzisyenlerin bulunduğu büyük bir orkestra ve koro tarafından icra edilen bu besteler için, Britanya’nın önde gelen sopranolarından Grace Davidson, meşhur kont tenor Lestyn Davies gibi isimler yer aldı. Bu solistlere Londralı vokal topluluğu Voces8 eşlik etti ve (Gregson-Williams’ın deyimiyle) ortaya eşsiz saflıkta bir ses ve dengesi muhteşem besteler çıktı.

The Last Duel filmi Marguerite de Carrouges’ın 600 yıl önceki yaşanmışlıklarını ve aile trajedisini temel alıyor, ancak Ridley Scott’ın epik ve efsanevi anlatımı izleyiciyi adeta Orta Çağ’ın erkek egemen ve karanlık dünyasına götürerek o kaotik dönemi adeta seyirciye yaşatıyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY