Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı. Sansasyonel bir güzellik yarışması “Misbehaviour”.

SANSASYONEL BİR GÜZELLİK YARIŞMASI “MISBEHAVIOUR”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, komedi, biyografi ve dram türündeki “MISBEHAVIOUR” filmini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

BAYAN DEVRİM

Gerçek olaylara dayanan “Bayan Devrim (Misbehaviour)” filmi, dünya üzerinde en çok izlenen Dünya Güzellik Yarışması Miss World’ün 1970 yılında gerçekleşen organizasyonundaki sansasyonel olayı konu alıyor. Filmin başrollerini; Oscar’a aday gösterilmiş İngiliz oyuncu Keira Knightley, BAFTA Ödüllü İrlandalı aktris Jessie Buckley ve BAFTA ödülü adayı oyuncu Gugu Mbatha-Raw’ın paylaşıyor. beIN CONNECT’te yayınlanan Misbehaviour; komedi, dram ve tarih türlerini severlerin beğeniyle izleyeceği heyecan dolu bir dönem filmi.

FİLMİN KONUSU

Miss World, dünya üzerinde en çok izlenen ve beklenen güzellik yarışmasıdır. Ancak 1970 yılında Londra’da düzenlenen yarışmada yaşananlar, tarihe geçecek ilginç olaylara sahne olacaktır. Efsane komedyen Bob Hope’un sunuculuğunu yaptığı yarışma, en heyecanlı yerindeyken aniden Kadın Özgürlüğü Hareketi tarafından kesilir ve yarışma sonunda tarihte ilk defa siyahi bir yarışmacı olan Grenada’yı temsil eden 1947 doğumlu Jennifer Hosten’ın Miss World seçilmesi olayların daha da büyümesine neden olacaktır.

Yönetmenliğini İngiliz film ve TV yönetmeni Philippa Lowthorpe’un üstlendiği filmin oyuncuları arasında; Keira Knightley, Jessie Buckley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Greg Kinnear, Daniel Tiplady, Kajsa Mohammar, Stephen Boxer, Ruby Bentall ve John Heffernan yer alıyor.

KADININ FENDİ

Misbehaviour (Kötü Davranış) adlı film; güzellik yarışmalarının kadınları aşağılayan bir metafor olduğunu kamuoyuna duyurmayı amaçlayan Kadın Özgürlüğü Hareketi’nin sansasyonel eylemini ve sonrasında gelişen tarihsel olayları işliyor. Kadın hakları ve ırkçılık konularını kara mizah tarzıyla izleyiciye sunan film; dram, tarih ve komedi türü severlerin beğeniyle izleyeceği bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY