Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy Yazdı: “Spider-Man: No Way Home”

REKORLARA DOYMAYAN YAPIM “ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK (SPIDER-MAN: NO WAY HOME)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; 94. Akademi Ödülleri’ne ‘En İyi Görsel Efekt’ dalında Oscar adayı olan “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” filminin; kamera arkasını, sahnelerin ayrıntılı detaylarını ve verilmek istenen gizli mesajları çok yönlü inceleyerek, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

SPIDER-MAN ÇOKLU EVRENİ

Marvel Sinematik Evreni’nin Spider-Man üçlemesinin son halkası “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home)”, vizyona girdiği günden bu yana tüm rekorları alt üst etti. Pandemi başlangıcından bu yana küresel gişede 1 Milyar dolarlık hasılatı aşan ilk film olarak tarihe geçen yapım, vizyona girdiği ilk 3 gününde 934 bin 599 seyirciye ulaşarak yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi 2. açılışına imza atmıştı. Dünya çapında 1.868 Milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden filmler listesinde zirveye yaklaşan yapım, ABD tarihinin (yurt-içi) 3. en yüksek gelir elde eden filmi olarak da tarihe geçti. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve olağan üstü görsel efektleriyle izleyiciye adeta bir aksiyon şöleni sunan Örümcek Adam filmi, daha önceki Spider Man filmlerinde yer alan karakterleri/oyuncuları bu filmde birleştirerek çoklu evren hipoteziyle zenginleştirilmiş güçlü bir konuyla izleyici karşısına çıkıyor ve seyirciyi soluksuz izleyeceği bir Marvel filmine davet ediyor. Son dönemde çıkan Marvel filmlerinde Mutliverse yani Çoklu Evren teorisinin yaygın olarak işlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla akıllara Paralel Evren ile ilgili fazlasıyla soru oluşuyor. Bu anlamda alanın en büyük uzmanlarından New York Şehir Üniversitesi teorik fizik profesörü olan dünyaca ünlü fütürist Michio Kaku, sonsuz sayıda evren olduğunu ve bunu kanıtlamanın LISA (Laser Interferometry Space Antenna – Lazer Girişimölçer Uzay Anteni) adlı aracı ve sicim teorisi sayesinde mümkün olduğunu belirtiyor. Hiper Uzay içerisinde sonsuz sayıdaki evrenlerden birisinde olduğumuzu ve ayrıca Büyük Patlama’nın ise, bir multiverse/çoklu evren ürünü olduğunu söylüyor.

FİLMİN KONUSU

Gerçek kimliği açığa çıkan Spider-Man, yardım için Doctor Strange’in kapısını çalar. Peter Parker’a yardım elini uzatan Dr. Strange’in yaptığı büyü ters gidince, paralel dünyalardan gelen düşmanlar ortaya çıkmaya başlar ve bu durum Peter’a Örümcek Adam olmanın gerçekten ne anlama geldiğini öğretecektir.

Oyuncu kadrosunda; Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Oscar ödüllü aktör Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina,Tobey Maguire, Andrew Garfield, Charlie Cox ve Marisa Tomei yer alıyor.

KAMERA ARKASI

–Peter Parker‘ın (Tom Holland) okulunun merdivenlerini çıktığı sahnede ünlü bilim adamlarının bir duvar resmi görülüyor. Gerçek hayattaki bilim adamlarının yanı sıra, MCU bilim adamları Howard Stark (John Slattery), Dr. Abraham Erskine (Stanley Tucci ) ve Hank Pym (Michael Douglas) görülüyor.

–Orijinal Örümcek Adam filminde olduğu gibi, Willem Dafoe bir kez daha Norman Osborn olarak protez diş taktı ve Green Goblin kişiliği için gerçek dişleri gösterildi.

-Filmin sonuna doğru, Peter lokantada MJ’i ziyarete gittiğinde, MJ, Peter’ın 2019 yapımı “Örümcek-Adam: Evden Uzakta”da ona verdiği kolyeyi takıyor.

DETAYLAR

-Filmin son sahnesi Tom Holland‘ın Örümcek Adam‘ı dairesinden sallanarak çıkarken gösteriyor. Bu film sırasında Tobey Maguire ve Andrew Garfield‘da gördüğü önceki iki Spider-Man kostümünden ilham almış gibi görünen yepyeni bir elbise giyiyor. Maguire’ın Örümcek amblemini ve Garfield’ın canlı renk düzenini ve tasarımını kullanıyor. Bu kıyafet aynı zamanda Earth-616 çizgi roman kostümünü andırıyor.

–Spider-Man filmlerinin ünlü “Büyük güç, büyük sorumluluk getirir” ifadesi, yönetmen Sam Raimi sayesinde Örümcek Adam karakterinin kökeniyle güçlü bir şekilde ilişkilendirildi. Daha önceki Spider-Man yapımlarında Ben Amca karakterinin söylediği cümlenin, bu filmde May Hala karakteri tarafından söylenmesi orijinalden bir sapma olduğu yönünde varsayımlara yol açtı. Ancak, orijinal Örümcek Adam çizgi romanındaki bu ifade, Ben Amca ya da herhangi bir karakter tarafından söylenmemiştir, aksine ilk çizgi roman sayısında anlatıcının kapanış yorumunun bir parçasıydı.

-Son sekans sırasında, gerçekliğin dokusunda birden fazla dalgalanma açıldığında, Örümcek Adam’ın MCU boyutuna girmeyi bekleyen diğer birkaç klasik düşmanı görülebilir. Bunların arasında; Rhino, Kraven The Hunter, The Scorpion, Mysterio, Superior Spider-Man ve Black Cat görülüyor. Bu karakterin gelecekte yapımlarda görüneceğine dair söylentiler var.

–Peter Parker arabanın üstünde giyinirken arkasında bir taksi duruyor. Taksinin numaraları 1228‘di. Bu, Stan Lee’nin doğum gününe bir göndermedir: 28 Aralık 1922.

– Doctor Strange’in yaptığı büyü ters gittiğinde, ekranın ortasında bir göz görülmektedir.

ÖRÜMCEK ADAM VE MATEMATİK

Filmde Örümcek Adam ve Dr. Strange, Ayna Boyutu’na girdiğinde ikili arasında (Arşimet Spirali gibi) matematik dünyasına göndermeler içeren diyaloglar geçiyor. Bu kavram adını, M. Ö. 3. Yüzyılda yaşamış ve ‘’Spiraller Üzerine’’ kitabında eğrileri incelemiş olan Antik Dünyanın en büyük bilim adamlarından birisi olarak kabul edilen Yunan matematikçi Arşimet’ten alır. Ayrıca bitiş jeneriğinde, Hollandalı ressam, grafik sanatçısı ve matematikçi M. C. Escher’in ünlü çalışmaları ve ayrıca evren, uzay-zaman ve boyutları hakkında 3D tasarımlar görülüyor.

Aksiyon, macera ve fantastik türündeki 200 Milyon Dolarlık dev bütçeli Spider-Man: No Way Home filmi, Marvel hayranlarının kesinlikle kaçırmaması gereken görsel bir şölen.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY