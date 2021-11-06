Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, Stephen King’ten bir dehşet senfonisi “Chapelwaite”

STEPHEN KING’TEN BİR DEHŞET SENFONİSİ “CHAPELWAITE”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; izleyenleri duygusal ilişkilerin söndüğü, mekanik ussallığın doğal bir görüntüye büründüğü soluk bir evrenle baş başa bırakan, korku, fantastik ve gerilim türündeki “CHAPELWAITE” dizisini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

KARANLIĞIN BEKÇİSİ NOSFERATU

Stephen King’in; Salem’s Lot romanının ön bölümü olan Jerusalem’s Lot öyküsünden uyarlanan Chapelwaite, korku ve gerilim severlerin beğeniyle izleyeceği bir mini dizi olarak Epix kanalında prömiyerini gerçekleştirdi. Konusu 1850’li yıllarda geçen fantastik dönem dizisi; izleyiciyi bir yandan halüsinasyonlarla bezeli bir lanetli ev hikâyesine konuk ederken, öte yandan da korkutucu vampir mitinin vahşetle harmanlandığı dehşet dolu bir metafizik evrenine sokuyor. Başrolünü Oscar Ödüllü usta oyuncu Adrien Brody’nin üstlendiği yapım; seyirciye bir perili köşk hikâyesinden fazlasını vaat ederek, korku rezevrlerini boşaltacağı bir ürperti Cehennemine davet ediyor. Doğaüstü unsurlarla bezeli olan mini dizide, (ruhun başka bir vücuda geçmesi olarak adlandırılan) metampsikoz doktrini benzeri (insandan- vampire) bir metamorfoz gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra dizinin alt yapısında, korku türünün klasik “Tekinsiz Ev” anlatısı ve “Gotik” bir ürkütücü üslupla bezeli olduğu görülmekte. Yönetmen izleyenleri duygusal ilişkilerin söndüğü, mekanik ussallığın doğal bir görüntüye büründüğü soluk bir evrenle baş başa bırakıyor.

DİZİNİN KONUSU

Konusu 1850’lerde geçen dizi; üç çocuklu kaptan Charles Boone’un, karısı öldükten sonra atalarından miras kalan Chapelwaite’e taşınmasını ve burada başına gelen sıra dışı olayları konu alıyor.

Yaratıcılığını Jason Filardi ve Peter Filardi’nin üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda; Adrien Brody, Emily Hampshire, Jennifer Ens, Sirena Gulamgaus, Ian Ho, Hugh Thompson, Gord Rand, Genevieve DeGraves, Trina Corkum, Devante Senior, Allegra Fulton, Jennie Raymond ve Dean Armstrong yer alıyor.

DELİLİĞİN DAĞLARINDA

Gizem dolu Chapelwaite dizisi, bizleri Charles Boone karakteri üzerinden deliliğin halüsinasyon evreninde dehşet verici bir yolculuğa çıkartmasının yanı sıra, dizi süresince korku edebiyatının mihenk taşlarına da sık sık göndermelerde bulunuyor. Vampirlerin lideri Jacob, Captain Charles Boone’a kendi türünün kutsal kitabı olarak De Vermis Mysteriis’i bulmasını söylüyor. Solucan Gizemleri olarak da bilinen ve Amerikalı yazar Robert Bloch tarafından yaratılan bu kitap; ilk olarak Ludvid Prinn’in ‘Solucan Gizemleri’, Mezardaki Sır (Garip Masallar Mayıs 1935) adlı öyküsünde ortaya çıktı. Ardından Amerikalı ünlü korku yazarı H. P. Lovecraft’ın meşhur Cthulhu Mitosu’na Latinceye çevrilerek dahil edildi. Stephen King’in bu kitaba eserinde yer vererek, korku edebiyatının mihenk taşlarından Lovecraft’a ve Bloch’a saygı duruşunda bulunduğunu görüyoruz. İzleyiciye zihnin karanlık girdaplarında yolunu kaybettiren yapım Chapelwaite, korku ve gerilim severlerin beğeniyle izleyeceği bir mini dizi.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY