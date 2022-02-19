Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, “The Tragedy of Macbeth (Macbeth’in Trajedisi)”

JOEL COEN’DEN NEFES KESİCİ BİR SHAKESPEARE UYARLAMASI “MACBETH’İN TRAJEDİSİ (THE TRAGEDY OF MACBETH)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; 94. Akademi Ödülleri’ne 3 dalda Oscar adayı olan “THE TRAGEDY OF MACBETH” filminin; bilinmeyenlerini ve sanatsal ayrıntılarını araştırarak, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

MACBETH’İN TRAJEDİSİ

Sinema tarihine kattıkları birbirinden sıra dışı ve eşsiz yapımla adeta çığır açan Oscar ödüllü “Coen Kardeşler”den Joel Coen, ilk defa bir solo yönetmenlik çalışmasıyla karşımıza çıkıyor. The Tragedy of Macbeth; William Shakespeare’in aynı adlı kült oyunundan siyah-beyaz olarak beyazperdeye taşınmasının yanı sıra, eserdeki dilin yüzde 85’inin büyük ölçüde korunduğu sadık bir uyarlama. Prömiyerini 59. New York Film Festivali’nde gerçekleştiren yapımın başrollerini; Oscar ödüllü usta oyuncu Denzel Washington ve üç kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Amerikalı aktris Frances McDormand üstleniyor. Son sahne dışında tek bir dış çekimi bulunmayan filmin tamamı (Joel Coen’in yaptığı en kısa çekim olan) 36 günde Los Angeles’ta bir ses sahnesinde (soundstage) çekildi. Ayrıca ABD eski Başkanı Barack Obama, bu yapımı 2021 yılında izlediği 14 favori filminden biri olarak gösterdi.

FİLMİN KONUSU

İskoç Lordu Macbeth, üç cadı tarafından bir sonraki İskoçya Kralı olacağına ikna edilir ve hırslı karısı Lady Macbeth, tahtı ele geçirme planlarında onu destekler.

Filmin oyuncu kadrosunda; Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell, Bertie Carvel, Brendan Gleeson, Corey Hawkins, Harry Melling, Miles Anderson, Matt Helm, Moses Ingram, Kathryn Hunter ve Stephen Root yer alıyor.

SHAKESPEARE’İN İMGELERİNİN AYNASI

Macbeth’in Trajedisi oyunu, William Shakespeare’in en kısa eseri olmasının beraberinde en önemli trajedilerinden birisi olarak anılmaktadır. Dönem kostümleri; Üç kez En İyi Kostüm Tasarımı Akademi Ödülü’ne aday gösterilen Mary Zophres’in üstlendiği film The Tragedy of Macbeth, ödül sezonunda adından çokça söz ettirecek güçlü yapımlardan birisi. Macbeth’i muhteşem bir performansla canlandıran usta aktör Denzel Washington; 94. Akademi Ödülleri’nin ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında (10.kez) Oscar ’a aday gösterilmesiyle, bir dalda en çok aday gösterilen Afro-Amerikalı aktör rekorunu kırarak Akademi tarihine geçti.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY