Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy Yazdı, “WandaVision”.

PASTORAL BİR ALTERNATİF GERÇEKLİK VE METAFİZİKSEL BİR DÜŞ

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Disney Plus’ın fantastik, aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki “WANDAVISION” dizisinin incelemesini, felsefi diyalogların açılımını, “Theseus’un Gemisi” adlı felsefi paradoks gerçeğini, karakterlerle yapılan geçmişe yolculuğu Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

POSTMODERN BİR RÜYANIN ÖTE YAKASI

Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen karakterleri Wanda ve Vision’ın hikayesine odaklanan ve her bölümü 25 milyon dolar gibi dev bir bütçeyle çekilen dizi; Disney Plus(Disney+) platformunda yayınlandı. Marvel Evreni’yle bağlantılı ilk dizi olan Wandavision, ilk bölümlerinin aksiyondan yoksun ve ağır ilerlemesi sebebiyle eleştirilerin odağında yer aldı. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde benzeri olmayan gizemli bir maceraya dönüştüğünü söylemekte yarar var. Wanda Maximoff karakterinin Scarlet Witch’e dönüşüm sürecine odaklanan dizi; mizah ve felsefe yüklü diyaloglarıyla sabırlı izleyiciler için muhteşem ve kaliteli bir seyir keyfi sunuyor. Yeni sürpriz karakterlerin tanıtıldığı fantastik, macera ve bilim kurgu türündeki yapım, Marvel hayranlarının kesinlikle kaçırmaması gereken sürükleyici ve gizemli bir macera.

DİZİNİN KONUSU

1950’lerin klasik sitcom atmosferinde başlayan dizide; huzur dolu bir banliyöde yaşamını sürdüren Wanda Maximoff ve Vision adlı iki süper kahraman, kısa süre sonra her şeyi göründüğü gibi olmadığının farkına varacaktır.

Amerikalı yönetmen ve yapımcı Jac Schaeffer’ın yaratıcılığını üstlendiği dizinin oyuncuları arasında; Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Kat Dennings Teyonah Parris, Josh Stamberg ve Evan Peters yer alıyor.

KAOSUN HABERCİSİ “SCARLET WITCH”

Wanda karakterinin pastoral bir alternatif gerçeklik yarattığı bu çapraz hikaye de; Wanda ve Agatha Harkness karakterleri, Charles Dickens’ın 1843 tarihli romanı Bir Noel Şarkısı’nda; Ebenezer Scrooge karakterinin hayaletlerle yaptığı gibi benzeri bir şekilde geçmişe yolculuk yapıyorlar. Wanda’nın Sokovia (Marvel Sinematik Evreni’ndeki hayali bir ülke) ’daki ailesini geçmişe giderek izliyorlar. Bu zaman diliminde Wanda’nın çocukluğunda en sevdiği komedi dizisinin The Dick Van Dyke Show olduğunu görüyoruz. Ayrıca Wanda ve Vision’ın içerisine hapsoldukları sitcom evreninin aslında Wanda’nın sevdiği dizinin bir benzeri olduğunu izleyiciye gösteriyor.

THESEUS’UN GEMİSİ

Vision karakterinin karşılaştığı benzeri White Vision ile arasında felsefi bir diyalog geçiyor. Bu diyalog; Antikçağdan beri filozofların tarih boyunca üzerinde tartıştığı Yunan tarihçi, filozof ve deneme yazarı Mestrius Plutarkhos’un (MS 46 – 120?) “Theseus’un Gemisi” adlı felsefi paradoksunu içeriyor. Efsaneye göre; Girit’ten zaferle dönen efsanevi Kral Theseus’un gemisi, Atina’da uzun süre hatıra olarak muhafaza edilir. Zamanla çürüyen geminin parçaları yenileriyle değiştirilir. Gün gelir, geminin değiştirilmedik tek bir parçası dahi kalmaz. Anlatıya göre; gemi halen Theseus’un gemisi sayılır mı yoksa bu artık başka bir gemi haline mi gelmiştir. Antik çağlardan bu yana filozofların kafasını kurcalayan bu paradoksu, Vision karakteri White Vision’ı ikna etmek için kullanıyor.

METAFİZİKSEL BİR DÜŞ

Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige’in de işaret ettiği üzere; dizide gerçekleşen olaylar, Wanda/Scarlet Witch karakterinin Avengers’ın en güçlü ve sert üyesi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Wanda karakterinin gücü kırmızı renktedir. Tıpkı Sonsuzluk Taşları’ndan birisi olan Gerçeklik Taşı’nın kırmızı olduğu gibi. Wanda’da gücünü kullanarak gerçekliği etkilemektedir. İzleyiciyi benzeri olmayan macera dolu bir simülasyon dünyasına sokan Wandavision dizisinde, final bölümünden sonra iki tane sürpriz ek sahne daha yer alıyor. Fantastik süper kahraman filmlerinden hoşlananların büyük bir beğeniyle izleyeceği dizi, içerdiği macera ve aksiyonla size muhteşem bir seyir zevki yaşatacak. Bilim kurgu, macera ve aksiyon türündeki Wandavision’ı kesinlikle kaçırmayın.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY