Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, Yeni Nesil Sanal Süper kahraman “Free Guy”

YENİ NESİL SANAL SÜPER KAHRAMAN “FREE GUY”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, kapitalist sistemi eleştiren, komedi, macera ve aksiyon türündeki “FREE GUY” filmini Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

SANAL GERÇEKLİK EVRENİ

Başrolünü aksiyon ve komedi filmlerinin sevilen oyuncusu Ryan Reynolds’ın üstlendiği film, sanal dünyada yaşamasına rağmen halkın gözünde kahramana dönüşen bir karakterin, komik olduğu kadar aynı zamanda dramatik ve aksiyonla yüklü hikâyesini bizlere anlatıyor. Free Guy filmi özellikle, günümüz teknolojisinin getirdiği imkânların, insanların hayatına kolaylıklar katmasının yanı sıra, gerçek hayattan kopmasına da neden olduğunu mizahi bir dille ele alıyor ve kapitalist sisteme de eleştirel bir tutumla yaklaşıyor. Fransız filozof ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan yazar Albert Camus, başkaldırı arzusunun insan doğasının özünde yer aldığını belirttiği “Başkaldıran İnsan” adlı yapıtında; Genelde bir başkaldırının, haklarının bilincine varmış bilinçli kişinin işi olduğunu belirtir. Filmin Guy adlı ana karakterinde de, bu bilinci kavramış bir başkaldıran olduğunu görüyoruz. Bilgisayar ve video oyunu severlerin beğeniyle karşılayacağı “Gerçek Kahraman”, izleyicilere eğlenceli bir simülasyon evreni sunuyor. Gerçek ve fantastik dünyanın iç içe geçtiği Free Guy; 2009 yapımı Gamer, 2015 tarihli Pixels, Tron film serisi ve yönetmen koltuğunda usta sinema yapımcısı Steve Spielberg’in oturduğu 2018 yapımı Ready Player One gibi yapımların izinden giden macera dolu bir bilim kurgu filmi.

FİLMİN KONUSU

Hayata hep pozitif gözle bakan banka memuru Guy, gerçekleşen bir banka soygunu esnasında, aslında bir video oyunundaki karakter olduğunu öğrenir.

Yönetmenliğini Shawn Levy’nin yaptığı filmin oyuncu kadrosunda; Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar, Britne Oldford, Camille Kostek ve Mark Lainer yer alıyor.

GERÇEK KAHRAMAN

Günümüz sosyal medyasının etkisiyle gelişen yeni popüler kültüre ve teknolojik gelişmelere dair göndermeler içeren aksiyon ve macera türündeki Free Guy, sizleri olağanüstü bir dünyaya doğru yolculuğa çıkartacak mizah dolu bir bilim kurgu filmi.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY