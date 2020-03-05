Singapur uçağının mürettebatı karantina alınmadı

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul’dan Singapur’a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda Corona virüsünün tespit edildiğini açıklamış haber Türkye’de de bomba etkisi yaratmıştı.

Bu açıklamanın arsından TK54 sefer sayılı uçuştaki 3 pilot ve 11 kişilik kabin ekibi, boş uçakla İstanbul’a geri gönderildi. Bu sabah dönen 14 kişilik uçuş ekibine hem Singapur’da hem de Türkiye’de Corona virüs testleri yapıldı.

Her iki ülkede yapılan kontroller de sonuç negatif çıktı. Karantinaya alınmadan evlerine gönderilen mürettebatın THY sağlık ekibi tarafından evlerinde gözlemleneceği öğrenildi.