Sınır karakolunda dehşet! Önce uzman çavuşu vurdu, sonra intihar etti

Ahmet KAYA/KİLİS

İddiaya göre, Kilis’in Suriye sınırındaki Öncü Hudut Karakolu’nda görev yapan Uzman Çavuş 23 yaşındaki Mehmet Can Kaya, çalışma arkadaşı olan ve ismi öğrenilemeyen bir astsubay ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komutanının kurşunlarına hedef olan Uzman Çavuş Kaya yaralandı.

HABERİ ALAN ASTSUBAY İNTİHAR ETTİ

Yaralı uzman çavuş bir süre sonra da yaşamını yitirdi. Bu haberi alan astsubay, daha sonra kendi silahıyla yaşamına son verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak adli ve idari inceleme başlatılırken, Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Mehmet Can Kaya, toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. SÖZCÜ muhabirinin edindiği bilgilere göre cenaze töreni için soruşturma sonucu ve adli tıp raporu bekleniyor. Nişanlı olan Uzman Çavuş Mehmet Can Kaya’ın, bir ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.