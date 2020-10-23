Sınır kenti Edirne'den yurt dışına gideceklere “Kovid-19'a karşı tedbirli olun” uyarısı

EDİRNE (AA) – Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, yurt dışına çıkacak kişileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Cingöz, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışına giden vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtti.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede Edirne esnafı ve vatandaşların başarılı bir süreç geçirdiğini vurgulayan Cingöz, yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının salgına karşı gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.

Kurallara uyulması gerektiğini belirten Cingöz, şunları kaydetti:

"Başta Edirne Valimiz Ekrem Canalp ve belediye başkanlarımızın büyük gayretleri ile Kovid-19 ile mücadelede oldukça başarılı bir süreç geçiriyoruz. Bu süreçte tüm dünyada olduğu gibi bölgesel olarak Edirne'miz de ticari manada büyük sıkıntı yaşıyor. Bizler öncelikle sağlık diyerek hareket ediyoruz. Özellikle Bulgaristan’dan gelen misafirlerimizin ekonomimize katkısı büyük.

Buna karşılık Edirne'mizden de yurt dışına ziyarete giden vatandaşlarımız sayesinde karşılıklı bir ekonomik hareket oluşuyor. Yurt dışına giden vatandaşlarımızın gittikleri yerlerde kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süreli zaman geçirmemeleri ve pandemi kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir."