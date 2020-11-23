Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemen'deki sığınmacı kamplarında uyuz hastalığı yayılıyor

SANA (AA) – Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'deki sığınmacı kamplarında uyuz hastalığının yayılmaya başladığını duyurdu.

MSF'nin Yemen ofisinden yapılan açıklamada, hijyenden uzak ve kalabalık ortam nedeniyle uyuz hastalığının sığınmacı kamplarında yaşayanlar arasında yayılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, MSF ekiplerinin, geçen hafta Husilerin denetimi altındaki İbb kentinde yer alan 22 Mayıs Kampı'nda yaşayan sığınmacılara destek olduğu ifade edildi.

Ekiplerin, ilaç, temizlik seti, temiz kıyafet, yatak ve battaniye dağıttığı ve aileleri hastalık hakkında bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda kentte yaklaşık 1100 hastanın tedavi edildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Yemen'deki çatışmalar yaklaşık 3,7 milyon Yemenliyi göçe zorladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.