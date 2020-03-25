Sınırda bekleyen TIR şoförlerine yardım

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği ve Filibe Başkonsolosluğu bir haftadır sınırda bekleyen TIR şoförlerine yiyecek, içme suyu ve temizlik malzemeleri dağıttı. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise Bulgaristan’da Türkiye’ye giriş yapmak üzere sıra bekleyen TIR şoförlerine yönelik bir açıklama yayınladı.

Büyükelçi Sekizkök, “Gümrük makamlarımızla temasa geçtik. Görüş ve önerilerinizi aktardık. Gümrük yetkililerimiz bu olağanüstü şartlarda her zamankinden daha da yoğun mesai harcıyorlar. 72 saate kadar kuyruğun erimesinin beklendiğini ifade ettiler. Gümrükte kantar sayısı ikiye çıkartılmıştır.

Gümrük makamlarımız birçoğunuzun dile getirdiği bir konuda şu açıklamayı iletti: Peron sayısının artırılması, şuan kapalı olan yolcu peronlarının kullanıma açılması fiziken mümkün değildir. Pasaport kontrolünde 2, gümrük kısmında 6 olmak üzere bütün peronlar tam kapasitede çalışmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte en belirleyici unsurun mecburi olan sağlık tedbirleri olduğunu hatırlatan Sekizkök, “Her iki peronda sağlık görevlilerimizin sayısının artırılması sağlanmıştır. Süreci hızlandırmak için inisiyatif aldık. Filibe Başkonsolosluğumuz sağlık formunu Bulgaristan içinde dağıtacak. Bunları eksiksiz olarak doldurarak, hazır ediniz. Böylece perona geldiğinizde form doldurmak için zaman kaybetmeyeceksiniz” dedi.

Türkiye’ye giriş yapmak için bekleyen yük araçlarının yaklaşık 50 kilometrelik sıra oluşturduğu bildirildi. (İHA)