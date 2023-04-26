56.6 F
Los Angeles
26 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemSınırda tarla süren çiftçi, 30 kilo C4 patlayıcı buldu

Sınırda tarla süren çiftçi, 30 kilo C4 patlayıcı buldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Suriye sınırına 6 kilometre mesafedeki tarlasını süren bir çiftçiye ait traktörün pulluğuna takılan iki bidonun içindeki maddeden şüphelenen çiftçi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede, bidonlarda 30 kilogram C4 plastik patlayıcı ile 15 metre uzunluğunda ateşleme fitili tespit edildi.

Tarlada geçen yıl yapılan hasadın ardından toprağa gömüldüğü değerlendirilen patlayıcı, bölgede alınan güvenlik önlemleri sonrası imha edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

Gündem
Önceki haber
Selvi Kılıçdaroğlu: Yoksullukta değil, zenginlikte çocukları eşitlememiz gerekiyor
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,494BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States