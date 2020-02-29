Sınırı geçemeyen göçmenler geri dönüyor: “Bizi dövdüler biz de onlara taş attık”

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE

Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerlerine rejim güçlerinin saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye’den Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açtığı duyurulmuştu.

Türk askerinin, sınır bölgelerinde göçmenlere müdahale etmeyeceğini duyan yüzlerce kişi, Edirne’nin Pazarkule Sınır Kapısı’na akın etti. Gün boyunca Türkiye-Yunanistan sınırını aşmak için çabalayan çoğunluğu İranlı olmak üzere Afgan ve Pakistanlı düzensiz göçmenler, Yunan askeri birlikleri ile karşı karşıya geldi.

Avrupa’ya geçiş yapma hayaliyle İstanbul’dan Edirne’ye gelen düzensiz göçmenler, Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı’nı da kapatmasıyla tampon bölgede bir araya gelmeye devam etti.

SINIRDAN KAÇAK GEÇMEYİ DENEDİLER

Gece geç saatlere kadar kiraladıkları taksi ve otobüslerle Edirne’ye ulaşmayı başaran göçmenler, hava karanlığından faydalanarak sınırı kaçak yollarla aşmayı denedi.

Yunan askerlerinin göçmenleri geri püskürtme amacıyla havaya ateş açtığı, plastik mermi ve gaz bombalarıyla hedef aldığı olaylara bazı göçmenler tepki gösterirken; bazıları ise hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte bölgede ateş yakarak ısınmayı tercih etti.

Sağanak yağmurda ateşle ısınmaya çalışan düzensiz göçmenler, Yunanistan’ın sınırı açmaması nedeniyle günün ilk ışıklarıyla Edirne’den ayrılacaklarını söyledi.

YUNAN ASKERLERİ GAZ BOMBASI KULLANDI

Düzensiz göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı’nın da kapalı olması nedeniyle bölgede bulunan askeri alanı çevreleyen tellere zarar vererek tampon bölgeye ulaştılar. Çocukların, kadınların ve yaşlıların gruplar halinde bulunduğu bölgede tampon bölgeye askeri alandan gece boyunca giriş ve çıkışlar sürdü.

Yunan askerleri zaman zaman tampon bölgeye gaz bombası atarken; düzensiz mülteciler de alandan ayrılmak zorunda kaldılar. Yunanistan’ın sınır geçişlerine izin vermemesi ve sert müdahalesi sonucunda günün erken saatlerinde Edirne’ye ulaşan bazı düzensiz göçmenlerin ise gece saatlerinde İstanbul’a geri dönmesi dikkat çekti.

“KADINLARI VE ERKEKLERİ DÖVDÜLER”

Pazarkule Sınır Kapısı’nda Avrupa’ya geçebilmek umuduyla gelen düzensiz göçmenlerden Faruk Nesir, Afganistan’dan Türkiye’ye bir buçuk sene önce geldiğini ve Yunanistan’a gitmek istediğini söylerken,

“Bir buçuk senedir İstanbul’da yaşıyorum. Avrupa’ya gitmek istiyordum ama bırakmıyorlar. Bunlar zalim. Sınırdan geçebilirsem iş bulmak için gideceğim. Yunanistan askerleri, kadınları ve erkekleri dövdü. Biz de onlara taş attık. Sonra da bize ateş ettiler. Biz de İstanbul’a geri dönüyoruz. Türkiye sınır kapılarını açtı ama Yunanistan açmıyor. Türk askerler bize bir şey söylemiyorlar. Biz sınırdayız, askerler de burada. Ama Yunan askerleri bırakmıyor. Sınırdan geçersek de bizi dövüp geri gönderecekler” dedi.

Gece boyunca yüzlerce düzensiz göçmen Edirne’ye gelmeye devam ederken; Yunanistan’ın sınırı kapatması ve sert müdahalesi, sağanak yağış ve hava sıcaklıklarının düşmesi gibi nedenlerle göçmenler de araçlarla İstanbul’a geri dönmeye başladı.