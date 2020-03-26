Sınırsız destekler ve teşvikler koronavirüs endişesini sadece sınırlıyor

İSTANBUL (AA) – BURHAN SANSARLIOĞLU – ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" genişleme hamlesi sonrası ABD Senatosu'nun 2,2 trilyon dolarlık "teşvik paketini" onaylaması sürecinde piyasalarda yükselişler görülse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı endişeler, olumlu karşılanan bu adımların önüne geçmeye devam ediyor.

Fed'in piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı alması sonrası ABD Senatosu'nun 2,2 trilyon dolarlık "teşvik paketini" onaylaması piyasalar tarafından olumlu karşılansa da salgın kaynaklı endişeler geçene kadar bu adımların piyasalarda sadece kısa ve orta vadede ılımlı bir rahatlama sağlayacağı algısı öne çıkıyor.

Ekonomistler, bu adımların ABD ve Avrupa'yla birlikte Türkiye ve gelişmekte olan piyasalara olumlu etkisi olacağını ancak piyasalardaki seyrin, ülke ekonomilerinin salgına karşı yürüttüğü mücadeleye göre şekilleneceğini belirtti.

– "Mali teşvikler ve parasal genişlemeler kısa vadede finansal piyasaları destekledi"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetlerin ve merkez bankalarının, mali ve para politikası önlemleriyle salgın kaynaklı negatif etkileri dengelemeye çalıştığını ifade etti.

ABD'deki teşvik paketi görüşmelerinin umulduğundan daha uzun sürdüğünü ifade eden Rendell, bunun da Fed'in adımlarıyla beraber piyasalar için şüphesiz pozitif olduğunu kaydetti.

Bu adımlarla beraber ABD, Avrupa ve Asya piyasalarındaki yükselişlere dikkati çeken Rendell, Türkiye de dahil olmak üzere gelişmekte olan piyasaların, sınırsız genişleme hamlesi ve teşviklerden fayda sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasaların varlık fiyatlarında ve para birimlerindeki güçlü seyre değinen Rendell, TL'nin dolar karşısındaki yükselişine dikkati çekti.

Mali teşvikler ve parasal genişlemelerin kısa vadede finansal piyasaları desteklediğini ve ekonomik aktivitede rahatlama sağladığını ifade eden Rendell, "Türkiye'de ve küresel çapta piyasaların nasıl seyredeceği hükümetlerin ve sağlık sistemlerinin salgını hızlı bir şekilde nasıl engelleyeceğine bağlı. Bu şu an için cevabı olmayan açık uçlu bir soru." diye konuştu.

– "Uzun bir yola ihtiyaçları var"

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de "Fed ile Beyaz Saray ve Kongre, parasal ve mali politika bazukalarını finansal piyasalara yolladı ve salgından kaynaklı düşüşe karşı yapabildikleri kadar destek verme konusunda istekli olduklarının sinyalini verdi." dedi.

Kalen, "sınırsız" genişleme hamlesi ve teşviklerin orta vadede gelişmekte olan piyasalar üzerindeki baskıyı hafifleteceğini ancak gelişmekte olan piyasa varlıklarının yeniden toparlanması için uzun bir yola ihtiyaçları olduğunu söyledi.