Sinop, Tokat ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

SİNOP (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Sinop, Tokat ile Kastamonu'da denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Sinop'ta iş yerleri ile cadde ve meydanlarda emniyet ekiplerince vatandaşlara yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Ekipler, kentin işlek noktalarında sık sık maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunurken, zabıta ekipleri ise semt pazarlarında denetim yaptı.

​​​​​​​- Tokat

Tokat'ta hareketli olan Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında polis ekipleri ve görevliler, esnaf ve vatandaşlarI Kovid-19 tedbirleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Pazar yerlerinde zabıta ekipleri, ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Berber ve kuaförlerde de HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Jandarma ve polis ekipleri de kent genelinde denetimlerde bulunuyor.

– Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde polis, köylerde de jandarma ekiplerince yoğun denetimler sürüyor.

Vaka artışının en fazla yaşandığı illerden Kastamonu'da, polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşlar uyarılıyor.

Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

​​​​​​​​​​​​​​