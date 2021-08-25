Sinoplu sel mağdurları: Artık dere yatağına ev istemiyoruz

İYİ Parti lideri Akşener, sel bölgesi Sinop’ta vatandaşla görüştü. Afetzedeler geçmiş yıllarda sel nedeniyle yıkılan yapıların tekrar selde yıkılmasına isyan ederek, “Buraya yeniden dere yatağına yer yapmanın bir anlamı yok. Biz dere yatağına ev istemiyoruz” dedi.

İsmail AKDUMAN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti heyetiyle birlikte Kastamonu’da sel bölgesini ziyaretinin ardından, bir diğer sel bölgesi Sinop’a geçti.

Ayancık ilçesini ve Babaçay köyünü ziyaret eden Akşener, vatandaşların sorunlarını dinledi.

“DERE YATAĞINA EV İSTEMİYORUZ”

Bir vatandaş, “1963’te burada sel oldu ben 10 yaşındaydım. Bu 50-60 sene sonra bir daha oluyor. Buraya yeniden dere yatağına yer yapmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, “Biz dere yatağına ev istemiyoruz. Bu felaketin önünde durulamıyor. Bu felaket apayrı bir şey. Selin önünde durma şansımız yok” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın da “Selin ağır hasar verdiği Sinop Ayancık bölgesinde liderimiz Sn. Meral Akşener başkanlığındaki İYİ Parti heyeti olarak incelemelerde bulunduk. Afetzedelere geçmiş olsun dileklerimizi ilettik; sıkıntı ve taleplerini dinledik. Gerekli tedbirler alınmalı, yaralar acilen sarılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Akşener’in Sinop ziyaretlerine yarın da devam edeceği ve esnafla görüşeceği bildirildi.

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