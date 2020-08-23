Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Yazan:
Alaturka Online
-

SİNOP (AA) – Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak balıkçı teknesiyle karaya çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren ve yaşları küçük olduğu belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?