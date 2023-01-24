Sinop’ta heykeli açıldı, Eskişehir’de otomobilinin önünde anıldı

Ankara’da evinin önünde bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Eskişehir’de sergilenen hurdaya dönmüş otomobilinin önünde karanfillerle anıldı. Sinop’taki anma töreninde de Sinop Belediyesi tarafından yaptırılan Uğur Mumcu heykelinin açılışı yapıldı.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 30’uncu ölüm yıl dönümünde, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesindeki Uğur Mumcu Parkındaki programla anıldı. Programa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Mumcu’nun hurda halinde sergilenen otomobili önünde bağlama eşliğinde türküler söylendi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Mumcu’nun katillerinin hala bulunamadığını belirterek, Uğur Mumcu’yu unutmamaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Şuna eminim halkımız da Uğur Mumcuyu unutmadı ve unutmayacak. Uğur Mumcu, 50 yıl önce, 40 yıl önce bugünü yazıyor. Biz hala aynı sorunlarla uğraşıyor, aynı sorunları yaşıyorsak Türkiye’de Uğur Mumcu cinayetinin yasal olarak sonuçlanmaması ortaya çıkıyor. Uğur Mumcu cinayeti çözümlenmediği için ondan sonra gelenler de öldü. Uğur Mumcu cinayeti çözülmediği için Gaffar Okkan öldü. Gaffar Okkan cinayeti çözülmediği için Sinan Ateş öldü. Bunu hepimizin bilmesi gerek. Hukuk herkese lazımdır, herkese lazım olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar, ellerindeki karanfilleri, Mumcunun bombalı saldırıda hurdaya dönen otomobilinin sergilendiği mermer kaide üzerine bıraktı.

Mumcunun patlamanın ardından 3 parçaya bölünerek hurdaya dönen 06 YR 245 plakalı otomobili, 8 yıldır Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükdere Mahallesi Buse Sokak’taki Uğur Mumcu Parkı’ndaki mermer kaide üzerinde yaptırılan özel cam fanusta sergileniyor.

SİNOP’TA ANMA TÖRENİ

Gazeteci Uğur Mumcu’nun 30’uncu ölüm yıl dönümünde Sinop’ta anma programı düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanı’ndaki törende, Mumcu ve Diyarbakır’da 2001 yılında uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Mumcu’nun terörün karşısında duran bir gazeteci olarak evinin önünde katledildiğini söyledi. Mumcu’yu saygı ve minnetle andıklarını belirten Karadeniz, “Kendisi çok değerli, ülkenin aydınlık yüzlerinden biriydi. Kendisini adını taşıyan bu meydanda saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Karadeniz’in konuşmasının ardından şiir ve müzik dinletisi sunuldu. Daha sonra, Sinop Belediyesi tarafından yaptırılan Uğur Mumcu heykelinin açılışı gerçekleştirildi. (DHA), (AA)