Sinop’ta ilginç görüntü! Gözlerine inanamadı

Yazan:
Alaturka Online
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Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde yaşanan olayda, Murat Tuncel keçileri otlatmak için meraya çıkardı.

Tuncel belirli bir süre sonra keçilerden birinin gökyüzüne doğru süzüldüğünü fark etti. Tuncel gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Yere sarkan eski telefon direğinin tellerine boynuzları takılan keçinin panikleyince telden bayır aşağı kaydığı belirlendi.

Telde asılı kalan keçiyi kurtarmak isteyen Tuncel köy sakinlerinden yardım istedi. Keçi, telefon kablosunun kesilmesi sonucu kurtarıldı. O anlardan geriye bu ilginç fotoğraf kaldı.

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