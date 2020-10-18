SİNOP (AA) – Sinop'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, Türkeli ve Ayancık ilçeleri ile kent merkezinde etkili oldu.



Yağış nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı esnaf kendi imkanlarıyla iş yerlerinin önünde kapanan rögarları açmaya çalıştı. Belediye ekipleri ise su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.



Kuvvetli rüzgarla birlikte gelen avlanmak için denize açılan bir balıkçı teknesi sağanak nedeniyle limana dönmeye çalışırken yakıtı bitti. Yardım talebinde bulunulan balıkçı teknesini deniz polisi limana çekti.