Sinop’ta skandal iddia! Selzedelere gönderilen yardımlar, Gerze’de partililere dağıtıldı

Kastamonu ve Sinop’ta 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinden sonra yurdun dört bir yanından selzedeler için toplanan yardımlarla ilgili skandal görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre yardım kolilerinin bir kısmı TIR ile Sinop’un selden etkilenmeyen Gerze ilçesine getirilerek Gerze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait depoda vatandaşlara dağıtıldı. İYİ Parti Gerze İlçe Başkanı Yavuz Yiğit ise, yardım kolilerinin AKP’li kişilere dağıtıldığını öne sürdü.

İsmail AKDUMAN

11 Ağustos’ta Kastamonu’nun Bozkurt ve Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybederken çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

Ülke genelinde başta belediyeler olmak üzere duyarlı insanlar, selzedelere yardım edip çok sayıda gıda ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi. Selin yaraları sarılmaya çalışılırken Sinop selin hiç yaşanmadığı Gerze ilçesinde skandal görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre yardım kolilerinin Gerze de vatandaşlara dağıtıldığı görüldü.

BİR TIR YARDIM KOLİSİ DAĞITILDI

İYİ Parti Gerze İlçe Başkanı Yavuz Yiğit, 57 plakalı TIR ile getirilen Ağrı ve Van belediyeleri ile, Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifi’nin gönderdiği üzerinde “Geçmiş olsun” ve “Bozkurt’lu kardeşlerimizin emrindeyiz” yazılı yardım kolilerinin Gerze İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait bir depoya indirilirken görüntüledi.

“AFET BÖLGESİNE GİTMESİ GEREKEN YARDIMLAR BURADA DAĞITILDI”

Başkan Yiğit, depoya konulan yardım kolilerinin görevliler tarafından dağıtıldığını ileri sürerek, “Ayancık ve Bozkurt’a gidecek olan yardımlar Gerze’ye getirildi. Burada kayıtsız, belgesiz herkese dağıtıldı. Görevlilere sordum, onlarda ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Afet bölgesine gitmesi gereken yardımlar burada dağıtıldı. Bende bir şey anlamadım. Belediyelerin, AFAD’ın yardım kolileri burada dağıtılıyor. Ama bunun peşini bırakmayız” dedi.

“KOLİLERİ AKP’LİLERE DAĞITTILAR”

Konuyla ilgili SÖZCÜ muhabirinin telefonla ulaştığı İYİ Parti Gerze İlçe Başkanı Yavuz Yiğit yardım kolilerini alan kişilerle ilgili çarpıcı bir iddia da bulundu. Yiğit, “Yardımı alanlar sosyal hizmetlere kayıtlı mağdur aileler değil. Çünkü hiç bir belge sormadılar. Yardım kolilerini AKP’lilere dağıttılar. Yetkililer sorduğumuz sorulara da cevap vermediler” dedi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop’un Gerze ilçesinde vatandaşlar tarafından gönderilen insani yardımların seçilmiş kişilere dağıtıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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