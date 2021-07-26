Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere sorunsuz gidebilir

Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre 23 milyon kişi henüz aşı olmazken, ikinci dozu olmayanların sayısı ise 17 milyon. Çift doz aşı olup üçüncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısının 9 milyona yaklaştığı ülkede 65 milyon kişinin en az 1 doz aşı olduğu açıklandı.

Dünya genelinde aşılama süreci devam ederken birçok ülke sınırlarını turistlere açma kararı aldı. Özellikle Avrupa Birliği içerisindeki farklı ülkelerin bambaşka uygulamaları dikkat çekerken ABD ve Kanada gibi ülkeler de belirli aşıları kabul ediyor.

İşte ülke ülke aşı olan Türk vatandaşlarının gidebilecekleri ülkeler:

FRANSA

Fransa, Avrupa İlaç Dairesi’nin (EMA) onayladığı aşıları olanları kabul ediyor. Pfizer/BioNTech, Moderna ya da AstraZeneca’nın ikinci doz aşısını olduktan iki hafta sonra ülkeye girmek isteyenleri kabul ediyor Fransa. Fransız makamlar tek dozluk aşı Johnson & Johnson’ın aşısını olan ziyaretçileri de kabul ediyor.

Öte yandan aşı olmayanların ise sağlık sorunu ve cenaze gibi sebeplerle ülkeye girişine izin veriliyor. Fakat bu durumlarda da negatif PCR testi ve karantina gibi uygulamalar talep edilebiliyor.

İSPANYA

Sınırlarını Haziran ayından beri turistlere açan İspanya’ya gitmek isteyenler EMA’nın ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı aşıları olduktan sonra ülkeye girebiliyor. Bu aşılar ise Pfizer/BioNTech, Sputnik V ve Sinovac. Bu kişilerin ziyaretlerinden 14 gün önce ikinci doz aşılarını olmuş olması isteniyor.

YUNANİSTAN

50’ye yakın ülkeye kapılarını açan Yunanistan’da turistlerin ya aşı olması ya da negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor. Covid-19’u atlatanların da ziyaret edebildiği ülke birçok aşıyı kabul ediyor.

Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik V, Casino Biologics ve Sinopharm’ın aşılarını olmuş kişiler ülkeye kabul ediliyor. Fakat Yunanistan’a girişte rutin “test kontrolüne” denk gelme ihtimali de bulunuyor.

HIRVATİSTAN

Avrupa Birliği içerisinde ülkelerin farklı uygulamaları bulunuyor. Bunlardan biri de Hırvatistan… Hırvatistan AB’nin (yani EMA’nın) onayladığı aşıların yanı sıra Rus yapımı Sputnik V aşısını da kabul ediyor.

ALMANYA

Sınırlarını sadece “zorunlu sebeplerle” açan Almanya’da da Covid-19 aşı belgesi isteniyor. Almanya’nın “riskli alan” olarak tanımladığı ülkelerden gelenler ise karantinaya alınabiliyor, fakat aşı belgesi varsa gezginler bu uygulamadan muaf tutuluyor.

MACARİSTAN

Sağcı açıklamaları ve tutumuyla AB içerisinde tartışma yaratan Başbakan Viktor Orban’ın ülkesinde de farklı bir uygulama var. Macaristan yaptığı ikili anlaşmalarla Türkiye, Slovenya ve Sırbistan gibi ülkelerden gelen ve aşı olan turistlere sınırlarını açtı.

AVUSTURYA

Avusturya’ya giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları Sinovac ya da BioNTech/Pfizer aşısını olduklarını belge ile kanıtlarlarsa ülkeye giriş yapabiliyorlar.

DANİMARKA

Danimarka’ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının Pfizer/BioNTech aşısı olduklarına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor. Kopenhag hükümeti Sinovac aşısı olanların ülkeye girişini kabul etmiyor.

Danimarka’ya giriş yapmak için aşı belgesine ihtiyaç var ve en az 2 hafta öncesinde aşı olunmuş olması gerekiyor. Danimarka, aşı süresinden 12 ay sonra ülkeye girişlere izin vermeyeceğini duyurdu.

BİRLEŞİK KRALLIK

Ülkelerin corona virüsü vaka ve ölüm oranlarına göre renklerle kategorilere ayıran Birleşik Krallık’ta Türkiye kırmızı kategoride. Dolayısıyla şu an Birleşik Krallık’a Türkiye’den sadece İngiliz vatandaşları ya da Birleşik Krallık’ta oturum izni olan kişiler gidebiliyor.

Fakat direkt Türkiye’den değil de, İngiliz yetkililerin daha az riskli gördüğü bir ülkeye gidip orada 10 gün kaldıktan sonra Birleşik Krallık’a giriş yapılabiliyor.



KANADA

Kanada’da da tam aşı olanlar karantina uygulamasına maruz kalmadan ülkeye girebiliyor. İkinci doz aşının üzerinden 14 gün sonra ülkeye girişe izin veren Kanada’ya girmeden önce bu belgeyi ArrveCAN isimli platforma yüklemek gerekiyor.

Kanada’nın kabul ettiği aşılar ise, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson aşıları. Kanada, Sputnik V ve Sinovac’ın da dahil olduğu diğer aşıları ise kabul etmiyor. Kanada aşı belgesinin Fransızca ya da İngilizce olmasını talep ediyor.

ABD

ABD’ye girişlerde de belirli aşılar isteniyor. İki dozluk aşı olanların ikinci dozundan 2 hafta sonrasında ülkeye alınabileceği belirtilirken tek dozluk aşıda da iki haftalık bir bekleme süresi bulunuyor.

ABD’nin resmi internet sitesinde, Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşısının ikinci dozundan 14 gün sonra turistlerin ülkeye girebileceği belirtilirken Türkiye’de kullanılmayan Johnson & Johnson’ın tek dozluk aşısından sonra da iki hafta beklenilmesi gerektiği belirtiliyor.

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