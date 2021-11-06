Sinovac’tan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı

Çinli ilaç şirketi Sinovac’ın Medikal Direktörü Yongjun Gao, Covid-19’un yeni varyantlarına karşı aşı geliştirme çalışmalarında sona geldiklerini söyledi. Gao, “Şu an geliştirilen aşı ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız bitmiş durumda. Klinik araştırması için Çin’in ilgili makamlarına başvuru yaptık” dedi.

Sozcu.com.tr

Sinovac Medikal Direktörü Yongjun Gao, firma tarafından üretilen Coronavac aşısında geleneksel inaktif aşı teknolojisinin kullanıldığını anımsattı.

Gao, Sinovac firmasının uzun zamandır virüsün yeni varyantlarını takip ettiğini ifade ederek, “Sinovac firması şu an Delta ve Gama varyantlarına karşı aşı geliştirmektedir. Şu an geliştirilen aşı ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız bitmiş durumda. Klinik araştırması için Çin’in ilgili makamlarına başvuru yapmış durumdayız. Ayrıca mevcut Coronavac aşımız şu an yaygın olan virüsün varyantlarına karşı da koruyuculuğunu göstermektedir” dedi.

‘KURALLARLA PANDEMİDEN KURTULURUZ’



Pandeminin sona ermesi için iki yolun izlenebileceğini belirten Gao, “İlk olarak herkesin aşı olması ve bu doğrultuda aşı oranımızın yükselmesi gerekiyor. Diğeri ise tıbbi müdahale olmayan yollardan maske takmak, el hijyenine dikkat etmek ve sosyal mesafeye dikkat etmek gereklidir. Aşı olup bu kurallara dikkat edersek, o zaman hep birlikte pandemiden kurtulabiliriz” diye konuştu.

HATIRLATMA DOZU 6 AY SONRA



Yongjun Gao, iki dozdan sonra uygulanan hatırlatma dozunun verilerinin incelendiğini kaydederek, “Hatırlatma dozu yaptıktan sonra elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, insanlarda antikor seviyesi ikinci doz sonrasına göre daha yüksek.

Genel olarak ikinci doz aşı olup 1 ay geçtikten sonra hatırlatma dozunu düşünebiliriz. Ancak bizim tavsiyemiz ikinci doz aşı olduktan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılmalıdır” dedi.

‘3-17 YAŞ ARASINA TAVSİYE EDERİZ’

Gao, Sinovac firmasının çocuklar ve ergenlik çağındakiler üzerinde yaptıkları araştırmalarda aşının koruyuculuğu anlamında iyi veriler elde ettiklerini söyleyerek, “Bu verilere dayanarak Çin, Şili, Malezya, Endonezya, Kamboçya, Kolombiya dahil 6 ülkede 3 ile 17 yaş arasında acil kullanım onayını almış durumda. Çin’de 3 ile 17 arasındaki yaş grubuna 100 milyon dozdan fazla aşı uygulanmıştır. Bu veriler de Coronavac aşısının güvenli olduğunun bir kanıtıdır. Çocukların aşılanması toplumsal bağışıklığımızı elde etmemiz için çok önemlidir. Bu nedenle çocukların ve gençlerin aşılanmasını tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

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