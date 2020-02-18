Sinüzitle ilgili doğru bilinen 4 yanlış

Sinüzit, sinüs kanallarının (burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşlukları) iltihaplanması sonucu oluşur. İşte toplumumuzda yaygın görülen bu hastalıkla ilgili yanlış bilinenler ve doğruları…

1 – Baş ağrısının en sık nedeni sinüzittir

(YANLIŞ)

DOĞRUSU: Sinüzitin baş ağrısı yapabildiği doğrudur. Ancak baş ağrısının yanı sıra burun tıkanıklığı, sarı-yeşil burun ve geniz akıntısı, koku almada azalma, yüzde ağrı ve dolgunluk hissi gibi semptomların da bulunması sinüzit tanısını destekler. Nadiren sadece baş ağrısı ile kendini gösteren bir sinüzit türü de vardır. Böyle bir şüphe varlığında bilgisayarlı tomografi tetkiki tanıda yol gösterici olacaktır.

2 – Her burun akıntısı, tıkanıklığı ve hapşırık sinüzit işaretidir

(YANLIŞ)

DOĞRUSU: Zaman zaman nezle ve sinüzit karıştırılır. Nezleye virüsler yol açar ve burun tıkanıklığı, su gibi burun akıntısı, hapşırık, burunda kaşıntı, geniz akıntısı, koku almada azalma belirtileriyle kendini gösterir. Bu belirtilerin 7-10 gün içinde gerileyerek ortadan kalkması beklenir. Ancak bu süre geçmiş olmasına karşın belirtiler ortadan kalkmıyorsa, sarı yeşil bir burun-geniz akıntısı devam ediyorsa virüs aşamasından sonra bakteriler devreye girmiş ve nezle artık sinüzite dönüşmüş anlamına gelir. Nezle aşamasında antibiyotik kullanımı gereksizdir. Ancak sinüzit meydana geldiyse tedaviye antibiyotikler ilave edilir.

3 – Sinüzit kronik bir hastalıktır

(YANLIŞ)

DOĞRUSU: Sanılanın aksine sinüzitlerin az bir kısmı kroniktir. Sinüzitlerin büyük kısmı ilaç tedavisine yanıt verir. Semptom ve bulgular üç ayı aşarsa kronik sinüzitten söz edilebilir.

Sinüzit ameliyatı etkili değildir, çünkü hastalık nüks eder

(YANLIŞ)

DOĞRUSU: Kronik sinüzit; ‘polipli kronik sinüzit’ ve ‘polipsiz kronik sinüzit’ olarak iki ana başlıkta değerlendirilebilir. Polip, sinüsleri döşeyen mukozanın enflamatuvar bir süreç sonucu ortaya çıkan anormal burun etidir. Polipler, doğaları gereği nüks etmeye meyillidir. Ancak bu her polipli sinüzitin nüks edeceği anlamına gelmez. Ameliyatla sinüslerin ağzı açılarak polipler temizlenirken ameliyat sonrası kullanılacak burun spreyi tarzı ilaçların yolu da açılmış olur. Bunun yanı sıra bazı ilaçlar ve alerji varlığında alerji tedavisi eklendiğinde nükslerin önüne geçilebilir ya da nüksler azaltılabilir. Polipsiz sinüzitlerde ise sinüslerin ağzının açılması ve sinüslerin içindeki iltihabın temizlenmesi, gerekirse aynı seansta sinüzite meyil yaratabilecek kıkırdak-kemik eğriliğinin düzeltilmesi etkin bir tedavi yöntemidir. Sinüs cerrahisi, ameliyat sonrası hastanın bir daha sinüzit atağı geçirmeyeceğini ‘garanti’ edemese de çoğu hastada semptomların ortadan kalkmasını ya da azalmasını sağlar.