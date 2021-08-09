Sinyal ile kur yükseltiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimi mesajlarını hatırlatan CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, böylece kurların yükseltildiğini ifade etti.

BAŞAK KAYA

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarlı şekilde faiz indirimine gidileceğini söyleyip, kurları yükselttiğini savundu. Toprak, “Cumhurbaşkanı ekranlardan birilerine sinyal verdiğini söylüyor. Bu sözlerden sonra dolar-Euro artıyor. Faiz indirimi sinyaliyle mesaj veren ve kurları yükselten bizzat iktidarın başıdır” dedi. Erdoğan’ın doların 8.80 TL’ye çıkmasına zemin hazırladığını belirten Toprak, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

ÖNCE TRT: Geçtiğimiz haziran ayında Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının öncesinde TRT programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB başkanıyla konuştuğunu, temmuz ya da ağustosta faizlerin düşürüleceğini, enflasyonun da ineceğini söyledi. Bu açıklamanın ertesinde dolar 8.80 TL’ye, Euro 10 TL’nin üzerine çıktı. PPK’dan ne haziran ne de temmuz aylarında faiz indirimi kararı çıkmadı, politika faizi yüzde 19’da sabit tutuldu.

BAŞKAN ALINDI: Mart ayında faizi yüzde 19’a çıkarttığı için MB Başkanını görevden alan Cumhurbaşkanının tezinin aksine, beş aydır politika faizi yüzde 19’da sabitlendiği halde, enflasyon beş aydır sürekli yükseldi. Mart’ta MB Başkan değişikliğiyle 7.20 TL’ye kadar inen dolar kurunu 8.50’ye, Euro’yu 10 TL’ye çıkartan bizzat iktidarın kendisi oldu. Mart ayında yüzde 16 düzeyinde ve politika faizinin 3 puan altında olan enflasyon, en son temmuz rakamlarıyla yüzde 18.95’e çıktı ve neredeyse MB’nin politika faizini yakaladı. Bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Ağustos’taki PPK toplantısı öncesinde tekrar iktidar medyası ekranlarına çıkıp, enflasyonun hızla düşeceğini, faizleri de bugünkü seviyesinin çok altına indireceklerini açıkladı.

Ekonomide henüz ortada olmayan bir kararı önceden öğrenenlerin, bunun üzerinden haksız ve spekülatif kazançlar elde ettiğini söyleyen Erdoğan Toprak, “Bu bilgilerle yüklü paralar kazanırlar. Enflasyonla MB faizinin başabaş geldiği bir noktada faiz indiriminden söz etmek, MB yönetimini, PPK’yı yok sayarak iç ve uluslararası piyasalara önceden faiz indirimi vaadinde bulunup, bunu duyurmak, insider tradingdir (içerden öğrenilen ticaret)” dedi.