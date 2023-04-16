Sipariş götüren kuryeye pompalı saldırı





Olay, akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi, 222’nci Sokak üzerinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen 4 kişi, bir restoranı arayarak yemek siparişi verdi. Restoranda kurye olarak çalışan Ö.S., siparişleri istenen adrese götürdü. Ö.S., burada kendisini bekleyen 4 kişinin arasından biri tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Açılan ateş sonrası kalçasından yaralanan motokurye Ö.S. kanlar içerisinde yere yığıldı. 4 şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.S.nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırının sebebinin bulunması ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aldığı siparişi teslim etmek üzere motorunu stop ederek aşağıya inen kurye, kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle saldırısına uğruyor. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden kaçması da yer aldı. (DHA)