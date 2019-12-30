Sipariş üzerine kombi hırsızlığı

Havaların soğumasıyla birlikte Eyüp, Bahçelievler, Kartal ve Avcılar’da çok sayıda kombinin çalındığı bilgisi üzerine İstanbul Polisi çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında özellikle kiralık ve satılık ilanı bulunan dairelerin kombilerinin çalındığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Takipler sonucu şüphelilerin çaldıkları kombileri önce bir depoya götürdükleri ardından satışa çıkardıkları belirlendi.

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300 BİN LİRALIK VURGUN

Sürdürülen takiplerin ardından 23 Aralık Günü düzenlenen operasyonda alınan Kadir İ. (37), Abdülhamit T. (29), Suat U. (29), Yusuf İ. (21) isimli 4 şüpheli Bahçelievler’de kombi çalarken yakalandı.

Emniyette yapılan sorgulamalarda çok sayıda suçtan kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin yaklaşık 300 bin lira değerinde yüzlerce kombi çaldıkları ortaya çıktı.

Genellikle boş olduğu için kiralık ve satılık ilanı bulunan yeni daireleri hedef alan hırsızların aldıkları siparişler üzerine hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.