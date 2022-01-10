Sıra dışı keşif: İspanya’da İstanbul’da üretilen Roma sikkeleri bulundu

İspanya’da arkeologları heyecanlandıran keşfin, yiyecek aramaya çıkan ve sikkeleri bulan aç bir porsuk sayesinde gerçekleştiği düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

İspanya’da bir porsuk yuvasının hemen yanında Roma İmparatorluğu döneminden kalma sikkeler bulundu.

Asturias bölgesindeki bir mağarada bulunan 209 Roma sikkesi, araştırmacılar tarafından “sıra dışı bir keşif” olarak nitelendirildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre araştırmacılar, bir porsuğun yoğun kar yağışı sırasında yiyecek ararken sikkeleri bulduğunu düşünüyor.

İspanyol El Pais gazetesine konuşan arkeolog Alfonso Fanjul Peraza, sikkelerin o dönem adı Konstantinapolis olan İstanbul ve Selanik şehirlerinde yapıldığını söyledi.

Araştırmacılar, bunun olası bir savaşa karşı depolanan daha büyük bir hazinenin parçası olabileceğini belirtti.

Roma İmparatorluğu, İberya Yarımadası’nı milattan önce 218’de fethetmiş ve 5. yüzyılda Vizigotların hakimiyetine kadar bölgede hüküm sürmüştü.

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