Sırbistan Başbakanı Brnabic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'i kabul etti:

BELGRAD (AA) – Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, en üst düzeyde olan Sırbistan-Türkiye iş birliğinin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölge istikrarına da katkı sunduğunu ifade etti.

Başbakan Brnabic, yakın zamanda görev süresi sona erecek olan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgiç'in veda ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan ortak projeler de ele alındı.

Ortak projeler noktasında özellikle altyapı projelerinin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Brnabic, "İki ülke arasındaki en önemli altyapı projesi, bölgede dostluk ve refah vadeden Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'dir." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Sırbistan ilişkilerine de değinen Brnabic, "Sırbistan ile Türkiye arasındaki iş birliği en üst düzeyde olmakla beraber, sadece ikili ilişkiler ve ekonomik gelişime değil, bölgenin istikrarına da katkı sunmaktadır." diye konuştu.

Büyükelçi Bilgiç ise dost ülke Sırbistan'ın Türkiye nezdinde önemli bir bölgesel istikrar unsuru olduğunun altını çizerek, Sırbistan'da halihazırda 1000'e yakın Türk firmasının faaliyet gösterdiğini de aktardı.

Sırbistan'ın sunduğu iyi ticaret şartları sayesinde ülkedeki Türk firmalarının sayısının artacağını söyleyen Bilgiç, altyapı projelerinin yanı sıra kültürel mirasın onarımı projelerinin de büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Bilgiç, Sırbistan'daki Güvercinlik Kalesi ile Kasapcic Köprüsü'nün planlanan restorasyon çalışmalarına da değinerek, bunların Türkiye-Sırbistan dostluğunun önemli sembolleri arasında yer aldığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamada başarılı bir grafik çizen Sırbistan'ı tebrik eden Bilgiç, görev süresi boyunca Sırbistan hükümeti ile başarılı bir iş birliği gerçekleştirmekten de büyük memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.