Sırbistan-Türkiye maçının ardından

BELGRAD (AA) – Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Türkiye ile golsüz berabere kaldıkları maçın ilk devresinin enerjiden yoksun olduğunu belirterek, özellikle oyunun organizasyonunda büyük sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçta Türkiye ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Milli takımın gerçek resminin bu olmadığını söyleyen Tumbakovic, Türkiye maçının özellikle Norveç ile oynayacakları Avrupa Futbol Şampiyonası baraj maçı öncesi takım içinde olumlu bir hava oluşması için önemli olduğunu kaydetti.

Tumbakovic, maçın ilk yarısının enerjiden yoksun olduğunu belirterek, özellikle oyunun organizasyonunda büyük sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Milli futbolcu Dusan Tadic de oyuncuların daha fazla koşması ve sorumluluk alması gerektiğini kaydederek, "Bu takımdaki oyuncular artık genç değil, dolayısıyla daha fazla sorumluluk almalıyız. Kendimizden beklentimiz daha yüksek olmalı, hata yapmaktan korkmamalıyız." dedi.