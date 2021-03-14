Şırdancının denetim isyanı

Adana’nın Merkez seyhan İlçesi’nde Kocavezir Semtinde faaliyet gösteren Şırdancı Bedo’ya denetime giden polisler, yasak başladıktan sonra şırdancıda yemek yiyenler hakkında ceza işlemi başlattı.

Bu sırada duruma sinirlenen restoran sahipleri, “Zaten pandemi nedeniyle aylardır iş yapamıyoruz. Beş on dakikalık gecikmeyi idare etmiyorsunuz. Müşterimize değil bize ceza kesin “dedi. Ancak, polis şırdancının sahipleri ile müşterilere yasal işlem yaparak ceza kesti. Bunun üzerine öfkelenen şırdancı lokantasının sahipleri de masa ve sandalyeleri yola fırlattı. Polis, lokanta sahiplerini güçlükle sakinleştirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler gündem oldu, pek çok kişi Şırdancı Bedo’nun sahibi Cemal Oğuz’a destek mesajları paylaştı.