Sirkeci’de tramvay aynı yerde yine raydan çıktı





Kabataş-Bağcılar tramvayı Eminönü’nden Sirkeci istikametine gittiği sırada saat 14.45 sıralarında raydan çıkarak iki rayın arasındaki elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı. Ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü.

AYNI YERDE YENİDEN RAYDAN ÇIKTI

Kabataş-Bağcılar tramvayı Eminönü’nden Sirkeci istikametine gittiği sırada saat 17.30 sıralarında aynı noktada yeniden raydan çıktı. Kataner direğine çarpan tramvayın düzeltilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. (DHA-ANKA)