Şirketler pazar ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor

İSTANBUL (AA) – YUNUS TÜRK – Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi PageGroup tarafından hazırlanan Şirketlerin Bilgi Teknolojisi (BT) ve Dijital Yetenek İhtiyaçları Araştırması'na göre, şirketlerin yüzde 58'i pazar ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor.

Araştırmaya göre, dijital dönüşüm, geçen yıldan bu yana yaşanan sağlık kriziyle (Kovid-19) birlikte kuruluşların öncelikler listesinde daha üst sıralara yükseldi.

Başta Türkiye olmak üzere İspanya, Portekiz, Polonya, Avusturya ve İsviçre'de 1.200'den fazla genel müdür, insan kaynakları yöneticisi ve teknoloji üst yöneticisi ile gerçekleştirilen araştırma, içinde bulunulan süreçte pek çok firmanın, alternatif çalışma yöntemleri ve müşterileriyle farklı ilişki kurma yolları keşfettiklerini de ortaya koydu.

Araştırma, şirketlerdeki dijital dönüşüm hızının kuruluşun büyüklüğü ile yakından ilgili olduğunu gösteriyor. Salgın öncesinden başlayarak şirketlerin teknoloji ve inovasyon alanlarına öncelik verme oranı büyük kuruluşlarda yüzde 58, orta ölçekli işletmelerde yüzde 44, küçük işletmelerde ise yüzde 6 oldu.

Şirketlerin, Kovid-19 kriziyle başa çıkmak için ilk adım olarak uzaktan çalışma modelinin uygulanması konusunda hemfikir olmasına karşın attıkları stratejik adımlar arasında küçük farklılıklar ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, orta ölçekli şirketlerin yüzde 51'i teknolojik gelişime daha yüksek oranda yatırım yaparken, bu oran büyük şirketlerde yüzde 45, küçük işletmelerde ise yüzde 36 civarında kaldı.

Küçük işletmelerin yüzde 38'inin uyguladığı tedbirlerden biri iş modellerini çeşitlendirmek oldu. Bu tedbiri uygulayan orta ölçekli işletmelerin oranı yüzde 33 olarak gerçekleşirken, büyük işletmeler bu seçeneği gündemlerine dahi almadı. Büyük şirketlerin yüzde 38'i ise çalışanlarının dijital eğitimine yatırım yaptı.

Şirketler, en fazla yatırımı yazılım geliştirme, müşteri ilişkilerinin dijital dönüşümü, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) için yaptı. Siber güvenlik yatırımına ise büyük ölçekli şirketlerin yüzde 37'si, orta ölçekli kuruluşların yüzde 31'i ve küçük ölçekli işletmelerin yüzde 21'i öncelik verdi.

– Teknoloji ve inovasyon alanında en stratejik rollerdeki çalışanların eksikliği dikkati çekiyor

Araştırmaya göre, şirketlerin çoğunluğunda teknoloji ve inovasyon alanında en stratejik rollerdeki çalışanların eksikliği dikkati çekiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 38'i kuruluşlarında BT direktörü, yüzde 55'i veri analisti ve yüzde 56'sı da BT iş analisti rolünün bulunmadığını belirtti. Bu durum, eksik yetenek gereksinimlerini karşılamak ve gelecek zorluklarla kolay baş edebilmek için şirketlerin 5 temel profili işe almaya odaklanmaları gerektiğini ortaya koyuyor. Yatırım alanlarına göre kuruluşların yetenek ihtiyaçlarını karşılayabilecek 5 temel BT ve dijital rolün, "BT direktörü", "veri analisti", "BT iş analisti", "altyapı müdürü" ve "müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) müdürü" olduğu kaydedildi.

Araştırmada, şirketlerin bu rolleri kadrolarına dahil etmesiyle geçen aylarda karşılaştıkları temel zorlukların üstesinden daha etkili bir şekilde gelebileceği belirtildi. Söz konusu temel zorluklar arasında özellikle verimliliğin azalması (yüzde 54), yeni iş fırsatları geliştirmenin zorlaşması (yüzde 45) ve müşteri ilişkilerini yönetme konusundaki sorunlar (yüzde 29) bulunuyor.

Orta ölçekli işletmelerin, uzaktan çalışma modelini uygulama konusunda küçük veya büyük ölçekli işletmelere göre daha fazla engelle karşılaştığı belirtiliyor.

– "Türkiye'de CDO, CTO ve CIO rolleri çok kritik öneme ve stratejik konuma yükseldi"

Michael Page ve Page Executive Türkiye Direktörü Melih Mümünoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmaya katılan ülkelerin, Avusturya, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Türkiye olduğunu belirterek, "Bu ülkeler arasında karşılaştırma yaptığımızda, Türkiye'deki teknoloji ve dijital alanda büyük, orta ve küçük işletmelerin Kovid-19 etkisine rağmen olumlu gelişmeler içinde olduğu göze çarpıyor." dedi.

Mümünoğlu, pandemi koşulları altında da olsa şirket çalışanlarına dijital eğitim yatırımı yapan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ifade ederek, "Diğer taraftan yüzde 68 oranında uzaktan çalışma koşullarına uyum sağlayan ülke olarak ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'deki şirketler, bilgi teknolojisi ve dijital teknolojiye yaptığı yatırımlarla araştırmaya katılan ülkeler arasında yüzde 46 ile ikinci sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni pazarlara yönelme konusunda Türkiye'deki şirketlerin, İsviçre'den sonra yüzde 57'lik oran ile ikinci sırada yer aldığını aktaran Mümünoğlu, online satış pazarına bakıldığında Türkiye'deki şirketlerin, diğer ülkelere göre yüzde 50'lik oran ile birinci sırada yer aldığını, pazarlarında online satışın yükseldiği diğer ülkelerin yüzde 30 ile Polonya ve yüzde 28 ile İtalya olduğunu söyledi.

Mümünoğlu, araştırma sonuçlarının Türkiye'de dijital dönüşüm üst yöneticisi (CDO), teknoloji üst yöneticisi (CTO), veri üst yönetici (CIO) rollerinin çok kritik öneme ve stratejik konuma yükseldiğine işaret ettiğini belirterek, "Bununla birlikte dikkati çeken bir diğer nokta ise veri ve siber güvenlik alanında büyük ve orta ölçekli şirketlerde ciddi yatırımlar yapılırken, küçük ölçekli şirketlerdeki yatırımlarda gecikme olduğu göze çarpıyor." şeklinde konuştu.