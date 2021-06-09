Şırnak'ta “Genç İstihdamın Teşviki İçin Teknik Destek Projesi” toplantısı yapıldı

ŞIRNAK (AA) – Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt’te 10 binden fazla gencin faydalanabileceği, "TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" toplantısı Şırnak'ta yapıldı.

İlki daha önce Mardin’de yapılan toplantının ikincisi, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, gençlik ve istihdamın olduğu her projenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Gençlerin bundan sonraki süreçte iyi yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivan, "Gençlerimizin erken yaşlardan itibaren eğitilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve bu beceriler doğrultusunda da yönlendirilmesi gerekiyor. İstihdam sahası mevcut. Yetenekli, becerikli ve vasıflı insan yetiştirmek gerekiyor. Bu da okullarımızda, üniversitelerimizde bu projelerle atılacak adımlarla olacaktır." diye konuştu.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da ekip ve paydaşlar olarak uzun süredir yoğunlaştıkları projenin hayata geçtiğini söyledi.

Toplam bedeli 40 milyon lira olan projeden 10 binden fazla gencin faydalanacağını ifade eden Alanlı, şunları kaydetti:

"Projenin temel amacı, bölgemizde yer alan genç istihdama teşvik sağlamak. Bölgede nitelikli personel sıkıntımız var. Genç istihdamı desteklersek biraz daha niteliği artırmış oluruz. Bu işin içinde sadece DİKA değil, 4 ilimizin üniversiteleri de var. Bu projede, hem işsizlere mesleki teknik bilgi veriliyor hem de iş verenlere nasıl istihdam edilir eğitimi veriliyor. Hem kurumsal kapasiteyi artırmaya hem de beşeri kapasiteyi artırmaya çalışıyoruz. Girişimcilere ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için çalışacağız. Bir yere bir personel istihdam etmek yerine bir girişimci yetiştirirsek onun yanına birden fazla kişi istihdam edebiliriz."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. M.Emin Erkan ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ın da birer konuşma yaptığı programda AB Türkiye Delegasyonu sektör yöneticisi Ahmet Karan da video konferansla bağlanarak sunum yaptı.

Proje koordinatörü Cleofe Maria Cristina Guardigli de projenin detayları hakkında bilgi verdi.

– Proje

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından imzalanan proje ile 4 ilde farklı alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin mesleki becerilerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi, 2023 Haziran ayına kadar devam edecek ve 10 binden fazla genç yararlanabilecek. Proje kapsamında, en az yüzde 25 genç kadın kotası uygulanmak suretiyle 15-29 yaş arası işsiz gençlere, kamu kurumlarına ve diğer yerel paydaşlara yönelik çeşitli eğitim programları düzenlenecek.

Ayrıca, gençlere yönelik girişimcilik yarışmaları, kariyer rehberliği hizmetleri, üniversitelerde kariyer günleri gerçekleştirilecek, "DİKA ofisleri bünyesinde girişimcilik ve finansal rehberlik yardım masası" hizmeti verilecek.