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Şırnak’ta katliam! Eşini ve 3 kızını uykularında kafalarına ateş ederek öldürdü

Yazan:
Alaturka Online
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Türkiye güne bu vahşetle uyandı… Şırnak’ta Hasan Karaaslan, eşini ve üç kızını uykularında pompalı tüfekle öldürdü. 40 yaşındaki cani, silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu. 

Yayınlanma: 07:58 – 24 Ağustos 2022 Güncellenme:

Şırnak’ta katliam! Eşini ve 3 kızını uykularında kafalarına ateş ederek öldürdü

Şırnak’ın İdil ilçesinde bir aile katliamı yaşandı. Olay saat 01.30 sıralarında Yeni Mahalle Botaş Caddesi’nde bir evde meydana geldi.

Hasan Karaaslan, uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan’ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

40 yaşındaki Karaaslan, daha sonra cinayet silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi.

Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, evde dört kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve üç kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi. (DHA)

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