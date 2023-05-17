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17 Mayıs 2023
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Şırnak’ta şehit olan Özcan İlhan son yolculuğuna uğurlandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan için Ataköy Ömer Duruk Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, şehidin eşi Esra İlhan, annesi Gülveşin İlhan, abisi Emrah İlhan ve akrabalarının yanı sıra, İstanbul da görevli çok sayıda askeri erkan katıldı.

EDİRNEKAPI’YA DEFNEDİLDİ

Şehidin cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Cenaze namazı sırasında şehidin eşi Esra İlhan ve annesi Gülveşin İlhan’a askeri sağlık personeli ve kadın astsubaylar eşlik etti.

Cenaze namazının ardından yapılan askeri tören sonrası şehidin cenazesi Edirnekapı şehitliğinde defnedildi. (DHA)

Alaturka Online
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