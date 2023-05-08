Sırp çete lideri İstanbul’da öldürüldüğü olayda yeni gelişme

İstanbul Mecidiyeköy’de, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sırp Skaljari Çetesi’nin lideri Jovan Vukotic’in öldürülmesine ilişkin aralarında örgüt yöneticileri konumunda bulunan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc’in da olduğu 11’i tutuklu 16 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görülen duruşmaya, 8 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 3 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada 3 tutuksuz sanık ile taraf avukatları da hazır bulundu.

‘BURADA BİR TEK KENDİ AVUKATIMI TANIYORUM’

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Emircan Sümer, “Bir çete liderini öldürdüğüm söylenmekte ama ben buradaki hiç kimseyi tanımıyorum. Bir tek kendi avukatımı tanıyorum. Evde şahsıma ait bir ayakkabı bulundu ve bu ayakkabının olayda kullanıldığı söylendi. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

‘TANIMADIĞIM İNSANLARLA İSMİM YAN YANA GEÇİYOR’

Silahlı saldırıya uğrayan Jovan Vukotic’in içinde bulunduğu aracı kullanan tutuklu sanık Emre Karağaç, olayda kendisinin de yaralandığını belirterek, “Özgürlüğüm elimden alındı. Silahlı saldırıya uğramama rağmen, 8 aydır tutukluyum. Abi kardeş gibi ilişkimin olduğu kişi hayatını kaybetti.

Tanımadığım insanlarla ismim yan yana geçiyor ve bu durum zoruma gidiyor. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Çifte diploma ile mezun olacağım sene böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Motosiklet üzerinde siyah giyimli 2 kişi olduğunu gördüm. Ben de silahlı saldırıya uğradığımızı anlayınca direksiyona kapandım. Gaza mı frene mi basacağımı şaşırdım. Seyir halindeydim. Ara ara yemek yemeğe giderdik. Birden şoförü ilan edildim” ifadelerini kullandı.

1 SANIK HAKKINDA TAHLİYE

Sanık Emre Çakmak hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Öte yandan Mart ayında görülen ilk duruşmada sanıklar Ayşe Sipahi ve Niyazi Serkan Altundaşar’ın da tahliyesine karar verilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavak ve Skaljari suç örgütleri arasındaki husumet neticesinde Kavacki suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc’in örgütün lideri konumunda bulunan ve hakkında tefrik kararı verilen Radoje Zvicer’den aldıkları talimat doğrultusunda 2 Ekim 2021 tarihinde Predrag Popovıc adına düzenlenmiş pasaport ile ülkemize giriş yapmış olan Skaljarski örgütü lideri Juvan Vukotıc’in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı kaydedildi.

İddianamede, Türkiye’ deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Jovan Vukotıc’e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda, Asiye Yüksel’in bağlantılarından yararlanarak İzmir’de etkin olan liderliğini Karadağ’da tutuklu bulunan Binali Camgöz’ün lideri olduğu Camgözler suç örgütü ile iletişime geçtikleri aktarıldı.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Camgözler örgütü adına Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan’ın Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel’i aracı kılarak Radoje Zıvkovıc vesilesi ile Kavackı suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları anlatılarak, Jovan Vukotıc’in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü belirtildi.

İddianamede, 13 şüphelinin “tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic’in “silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek” suçundan 5 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, 8 şüphelinin “silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Sanık Cemre Murat Çalış’ın “silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, sanık Murat Polat’ın “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic ve Zdravko Perinovic’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İddianamede, 8 kişi hakkında ise “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ayrılan dosyanın devam ettiği kaydedildi.