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29 Mart 2023
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Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında 2 sanığa tahliye

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Mecidiyeköy’de, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sırp Skaljari Çetesi’nin lideri Jovan Vukotiç’in öldürülmesine ilişkin aralarında örgüt yöneticileri konumunda bulunan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc’in da olduğu 13’ü tutuklu 16 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, 3 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

“KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM”

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Radoje Zıvkovıc tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, “İddianamede bana yöneltilen bir suç görmedim. İddianamedeki fotoğraflar bana ait değil. Emniyette polis benden telefonumu açmamı istemişti ama ben açmamıştım. Ben kimseyi öldürmedim. Olaydan bilgim yok. Olayla ilgili bilgim ve dahlim yoktur” ifadelerini kullandı.

Ev hapsi uygulanan Sanıklardan Milan Vujotıc ise Türkiye’ye tedavi olmak amacıyla geldiğini, Sırbistan ile alakası olmadığını, Karadağ vatandaşı olduğunu söyledi. Sanıkları tanımadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklar Ayşe Sipahi ve Niyazi Serkan Altundaşar’ın tahliyesine karar veren mahkeme, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavak ve Skaljari suç örgütleri arasındaki husumet neticesinde Kavacki suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc’in örgütün lideri konumunda bulunan ve hakkında tefrik kararı verilen Radoje Zvicer’den aldıkları talimat doğrultusunda 2 Ekim 2021 tarihinde Predrag Popovıc adına düzenlenmiş pasaport ile ülkemize giriş yapmış olan Skaljarski örgütü lideri Juvan Vukotıc’in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı kaydedildi.

İddianamede, Türkiye’ deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotıc’e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda, Asiye Yüksel’in bağlantılarından yararlanarak İzmir’de etkin olan liderliğini Karadağ’da tutuklu bulunan Binali Camgöz’ün lideri olduğu Camgözler suç örgütü ile iletişime geçtikleri aktarıldı.

Camgözler örgütü adına Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan’ın Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel’i aracı kılarak Radoje Zıvkovıc vesilesi ile Kavackı suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları anlatılarak, Jovan Vulotıc’in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü belirtildi.

İddianamede, 13 şüphelinin “tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic’in “silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek” suçundan 5 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, 8 şüphelinin “silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Sanık Cemre Murat Çalış’ın “silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, sanık Murat Polat’ın “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic ve Zdravko Perinovic’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İddianamede, 8 kişi hakkında ise “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ayrılan dosyanın devam ettiği kaydedildi.

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