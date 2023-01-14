Sırp çete üyesinin cesedi aranıyordu, İstanbul polisi açıklama yaptı

Sırp mafyasının önemli isimlerinden Zerşko Bojanic, Sarıyer’de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bojanic’in gözaltına alındığı villanın bahçesindeki ceset aramasıyla ilgili açıklama yaptı.

Geçen cuma günü Sarıyer’de bir villaya düzenlenen baskında Sırp mafyası Kavak’ın yöneticilerinden Zerşko Bojanic gözaltına alındı. Rakip çete Skaljari’nin üyesi Risto M.’nin işkenceyle öldürüldüğü ve cesedinin villanın bahçesine gömüldüğü öne sürüldü.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyon ve ardından yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı:

– Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda; organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z. B. isimli şahsın, J. A. B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportu ile ülkemize geldiği ve ilimizde bulunduğu tespit edilmiştir.

SAHTE KİMLİK, PASAPORT, DİJİTAL MATERYAL

– Başlatılan çalışmalar neticesinde adı geçen şahıs 04.11.2022 tarihinde Sarıyer ilçesinde yapılan operasyonda yakalanmıştır. İkamette yapılan aramada; sahte kimlik, pasaport ve dijital materyal ele geçirilmiştir.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

– İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet Savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.