Sırp mafyası İstanbul’da hesaplaştı! Suikast için Türk çeteye 1.5 milyon Euro

İstanbul’da öldürülen Sırp organize suç örgütü Skaljari’nin elebaşı Jovan Vukotiç suikastıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Rakip çete Kavac’tan suikast için 1.5 milyon Euro alan suç örgütü elebaşı Barış Boyun, adamlarına “Vukotiç’i öldürün” emri verdi.

Habip ATAM

İstanbul Şişli’de 7 Eylül günü seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırının hedefinde Sırbistan’ın en etkin suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç vardı. Skaljari çetesinin lideri Vukotiç, bulunduğu otomobile motosikletle yaklaşan bir tetikçi tarafından dört kurşunla öldürüldü.

Hamile karısı ve 2 yaşındaki oğlunun yanında can veren Vukotiç’in üzerinden Predrag Popoviç adına düzenlenmiş sahte bir pasaport bulundu.

İEM Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Jovan Vukotiç’in vurulduğu sırada yanında olan eşi Maşa Misic’in ifadesini aldı. Misic, eşiyle birlikte Ataköy’de kaldıkları adresten yola çıkarak Zorlu AVM’ye gittiklerini, Mecidiyeköy viyadüğündeyken yanlarına yanaşan ve üzerinde iki kişinin olduğu motosikletten dört el ateş edildiğini anlattı.

2018 YILINDA SINIR DIŞI EDİLMİŞ

Misic, 2018’de Türkiye’den sınır dışı edilen kocasının 2021’de İstanbul’a geldiğini de söyledi. Saldırının düzenlendiği aracın sahibinin ise eşinin güvendiği ve bir yere gideceği zaman çağırdığı bir tanıdığı olduğunu belirtti.

8 YILDA 50 KİŞİ ÖLDÜ

Organize Suçlar polisi, Vukotiç ve ilişkilerinin belirlemek için araştırma yaptı. Elde edilen bilgiler Vukotiç’in Sırbistan ve Karadağ’da etkin olan Skaljari çetesinin lideri olduğunu ortaya koydu. İnterpol’le yazışmalar yapıldı. Skaljari ve rakibi olan Kavac çetesi arasında 2014’ten beri kanlı hesaplaşmalar yaşandığı öğrenildi.

Kavac ve Skaljari arasında uyuşturucu kaynaklı kavgada son 8 yıl içerisinden 50’ye yakın kişinin öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Kanlı hesaplaşmanın İspanya’da yakalatılan 300 kilo kokainden kaynaklandığı öne sürüldü.

Vukotiç’in çete savaşlarının kurbanı olduğunu değerlendiren polis ekipleri, saldırganın belirlenmesi için günlerce güvenlik kameralarını inceledi. Vurulduğu aracı da inceleyen polis ilginç bulgular elde etti. Araçta ikisi otomobilin altında, biri bagajda üç GPS bağlantılı takip cihazı bulundu. Organize Suçlar ve İstihbarat Şube polisleri, saldırının tahmin edilenden daha planlı olduğunu tespit etti.

200 KAMERA 1700 SAAT İNCELENDİ

Motosikletli şüphelilerin saldırı yerine geldiği ve olay yerinden kaçtıkları güzergâhta 200’den fazla kamera görüntüsü toplandı. Yaklaşık 1700 saat görüntü izleyen polis ilginç bir detayı fark etti.

Vukotiç’in İzmir plakalı bir araçla izlendiği anlaşıldı. Ataköy’den itibaren Vukotiç’in aracının 2-3 dakika gerisinde kalan otomobilde bir kadın bir de erkek olduğu tespit edildi. Araçtaki şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

CAMGÖZ’ÜN ADAMI ÇIKTI

Şüphelilerden birinin Furkan Y. yanındaki kadının ise Elanur T. olduğu tespit edildi. Furkan Y.’nin İzmir merkezli suç örgütü lideri Binalı Camgöz’ün adamı olduğu iddia edildi. Firari olan ve Interpol aracılığıyla Karadağ’da yakalatılan Camgöz’ün adamı Furkan Y. takibe alınırken, silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelinin ise Emircan S. olduğu tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri Furkan Y. ile tetikçi arasında irtibatı belirledi. Şüphelilerin saldırı sonrasında bir araya geldikleri öne sürüldü. Ayrıca şüpheli Furkan Y.’nin Karadağ kökenli iki kişiyle de bağlantılı olduğu iddia edildi. O iki ismin ise Kavac çetesi yöneticileri Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovıc’in olduğu belirlendi. Elde edilen bilgilerin ardından, polis olaya karıştığından şüphelenilen sekiz şüpheli daha tespit etti.

GÜRCİSTAN’A KAÇACAKTI

Araştırmalar devam ederken, olayın kilit ismi Furkan Y.’nin Artvin Hopa’dan Gürcistan’a geçmeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. İstanbul, İzmir, Zonguldak, Alanya ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, Kavac çetesinin önemli isimleri olan Karadağ kökenli Rodoje Z., Zdravko P., tetikçi Emircan S., saldırıyı organize ettiği iddia edilen Furkan Y. ile kız arkadaşı Elanur T.’nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

İNFAZ İÇİN 1.5 MİLYON EURO

Şüpheliler emniyette sorgulanırken, cinayeti Kavaka çete yöneticileri Rodoje Z. ve Zdravko P’nin azmettirdiği öne sürüldü. İddiaya göre 2 isim Vukotiç’in öldürülmesi için Binali Camgöz’ün elebaşı olduğu suç örgütüne 1.5 milyon Euro verdi. İnfaz anlaşmasının ardından Furkan Y. kız arkadaşı ve Erdi E. ile 4 ay önce İstanbul’a geldi. İnterpol aracılığıyla İtalya’da tutuklatılan firari suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un adamları ile görüşme yapılarak infaz ihalesi bu guruba verildi. Motosikletli infaz timleri olduğu öne sürülen Boyun’un adamları saldırı talimatı üzerine Vukotiç’i öldürdüğü öne sürüldü.

BARIŞ BOYUN İTALYA’DA YAKALANDI

Türk İnterpol’ünün çalışmaları sonucunda Gürcistan İnterpol’ü tarafından yakalanıp ardından Gürcistan’da adli kontrol ile serbest bırakılan Barış Boyun, 3 Ağustos 2022 tarihinde İtalya’nın Rimini şehrinde giriş yaptığı otelde yakalanmıştı. İstanbul’da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştirdiği öne sürülen Barış Boyun, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda hakkında kırmızı bülten çıkartılarak yakalandığı İtalya’da tutuklandı.

CAMGÖZ DE KARADAĞ’DA YAKALANDI

İzmir’de birçok yaralama, tehdit, yağma, işyerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan ve “Deniz” ismiyle de bilinen Binali Camgöz, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda Karadağ’da yakalandı. Yasadışı yollarla kaçtığı Gürcistan’da sahte kimlik çıkartan ve bu kimlikle Balkan ülkelerine geçtiği belirlenen Camgöz için Türk İnterpol’ü kırmızı bülten çıkartarak 6 Temmuz 2022 tarihinde yakalanmasını sağladı. Camgöz, Türkiye’ye iadesi tamamlanana kadar Karadağ’da tutuklu bulunuyor.