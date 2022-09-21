Sırp suç örgütü liderini öldürenler yakalandı

İstanbul’da ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovan Vukotiç’in öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltı alındı. Olayın Kavaka ve Skaljari çeteleri arasında devam eden husumetten kaynaklandığı öne sürülüyor.

Habip ATAM

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 8 Eylül’de Şişli’de silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre, Vukotiç, korsan taksiyle eşi ve çocuğuyla bir alışveriş merkezine gidiyordu. Sırbistan’da Skaljari olarak bilinen bir çetenin lideri olan Jovan Vukotiç, dikkat çekmemek için korsan taksi kullanıyordu. Araç, Mecidiyeköy viyadüğünde ilerlerken, motosikletle yaklaşan 3 kişi peş peşe ateş etti. Saldırganların silahından çıkan dört kurşunla yaralanan Vukotiç hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

KOKAİN ÇATIŞMASI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Vukotiç’in elebaşı olduğu Skaljari çetesi ve Sırbistan’ın en etkin suç gruplarından Kavaka arasında 2014’ten bu yana husumet vardı. İki grup arasında 2014’te İspanya Valensiya Limanı’nda kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı. O çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Vukotiç’in 2018’de ülkemizden sınır dışı edildiği belirlendi. Sahte belgelerle ülkemize yeniden geldiği öne sürülen Vukotiç cinayetiyle ilgili çok sayıda kamera incelendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün de desteğiyle Jovan Vukotiç’in tüm irtibatları incelendi.

RAKİP SUÇ ÖRGÜTÜ

Yapılan çalışmalarda, Kavaka suç örgütü yöneticilerinden Rodoje Zivkoviç ve yakın adamı Zdravko Perunoviç’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda 11 sahte kimlik, 6 pasaport ve 2 silah ele geçirildi.

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