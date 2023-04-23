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23 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineSırrı Süreyya Önder "Aleviyim" diyen Kılıçdaroğlu'na o sözlerle destek verdi: Keşke..

Sırrı Süreyya Önder “Aleviyim” diyen Kılıçdaroğlu’na o sözlerle destek verdi: Keşke..

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Alaturka Online

Sırrı Süreyya Önder “Aleviyim” diyen Kılıçdaroğlu’na o sözlerle destek verdi: Keşke..

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