Sırt ağrısı ne zaman Covid-19 işaretidir

‘Doktor Ağrım Var’ adlı kitabında, hangi ağrının hangi hastalığın belirtisi olabileceğini anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adnan Bağrıaçık, bu soruna karşı alınması gereken önlemlerle birlikte pratik çözüm önerileri de sunuyor.

Bağrıaçık, bazen Covid-19 işareti de olabilen sırt ağrılarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

İŞTE EN YAYGIN SEBEPLERİ

■ Fibromiyalji; boyundan omuzlara, hatta bele kadar uzanabilen yumuşak doku ağrılarıdır. Stres en önemli etkendir.

■ Postür (duruş) bozuklukları, özellikle öne eğik çalışanlarda sıklıkla görülen, yaş arttıkça kalıcı hale gelebilen problemlerdir.

■ Uzun süre aynı pozisyonda oturmak tek başına sırt ağrısı sebebi olabilir.

■ Aşırı yorgunluk da bir sırt ağrısı nedenidir.

■ Zorlanma, incinme, spor yaralanması; ağır kaldırma gibi bir travmayı, darbeyi takip eden ağrılardır. Hemen istirahat pozisyonu almak ve buz kompresi yapmak gerekir.

■ Zayıf karın ve bel kasları da ani sırt tutulmalarına zemin hazırlar.

■ Disk kaymaları-fıtıklar; omurilikten çıkan sinirlere bası yaparak kollarda, bacaklarda ağrılara sebep olan disk problemleridir.

■ Skolyoz; genellikle buluğ çağında, hızlı boy uzama döneminde ortaya çıkan omurga eğriliğidir. Yaşlılarda da osteoporoza bağlı kırıklar skolyoza neden olabilir.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Tek başına sırt ağrısı Covid-19 enfeksiyonu işareti değildir. Ancak sırt ağrısına; öksürük, yüksek ateş, koku-tat alamama, genel halsizlik-kırgınlık, nefes darlığı gibi semptomlardan birinin veya birkaçının eşlik etmesi durumunda, Covid-19 enfeksiyonu akla getirilmelidir.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

■ Sırt ağrısına, göğüs ve kol ağrısı eşlik ediyorsa, l 60 yaşın üzerindeyseniz ve ani bir hareket sonucu sırt ağrınız başladıysa,

■ Vücut postüründe değişiklik, kayma, şekil bozukluğu, asimetri ve deformite varsa,

■ Yüksek ateşle birlikte sırt ağrısı, döküntü ve kızarıklık oluştuysa,

■ Bacakta veya makat bölgesinde aniden hissizlik, kuvvetsizlik ve güç kaybı geliştiyse,

■ İdrar yapma ve dışkılamada anormallikle beraber sırt ağrısı varsa,

■ Ani kilo kaybı ile beraber sırt ağrısı başladıysa,

■ Sabah tutukluğu oluyorsa,

■ Sırt ağrısı 2-3 haftadır devam ediyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.