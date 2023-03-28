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28 Mart 2023
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Sırtına bağladığı kutuda 250 su kaplumbağası ele geçirildi

Alaturka Online
Alaturka Online

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası’ndaki yolcu salonuna gelen bir kişinin, montunda anormal şişlik olduğunu fark eden ekipler, kaçakçılık şüphesiyle üst araması gerçekleştirdi.

Aramada şüphelinin sırt bölgesine bir kutu bantladığı tespit edildi. Kutu açıldığında içerisinde çok sayıda canlı su kaplumbağası olduğu görüldü. Kaplumbağaların hava alması için hava delikli tasarlandığı fark edilen kutunun içinden tam 250 su kaplumbağası çıktı.

İstilacı bir türe ait olduğu belirlenen su kaplumbağaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin İl Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ayrıca, evlerde beslenen su kaplumbağalarının sahipleri tarafından doğaya terk edilmesi durumunda yayılmacı davranarak ekosisteme zarar verdiği için Türkiye’ye ithaline izin verilmediği belirtildi. (DHA)

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